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На Курщине бои не прекращаются, россияне штурмовали позиции ВСУ почти 50 раз

Станислав ПогориловЧетверг, 9 января 2025, 08:29
На Курщине бои не прекращаются, россияне штурмовали позиции ВСУ почти 50 раз
Фото: Getty Images

За прошедшие сутки на всех участках фронта зафиксировано 192 боевых столкновения, самая горячая ситуация - на Покровском и Кураховском направлениях, где в целом произошло 80 боев, также не прекращаются бои на удерживаемом ВСУ Курском плацдарме, где защитники отбили 47 атак врага.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе, непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося им значительные потери".

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Детали: На Харьковском направлении враг четыре раза штурмовал позиции наших защитников в районе Волчанска.

На Купянском направлении за сутки произошло 12 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Голубовки, Загрызово и в направлении Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Надежды, Копанок, Новоегоровки, Ивановки и Тернов.

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На Северском направлении в течение суток враг совершил две попытки наступления на позиции наших подразделений в районе Белогоровки, атаки отражены украинскими подразделениями.  

На Краматорском направлении оккупанты трижды атаковали в районе населенного пункта Белая Гора.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак неподалеку населенных пунктов Торецк и Дилиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 42 штурмовые действия агрессора вблизи населенных пунктов Миролюбовка, Барановка, Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Зверево, Новый Труд, Котлино и Надиевка.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 38 российских атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Дачного, Курахово, Шевченко, Петропавловки, Славянки и Ясенового.

На Времовском направлении противник совершил 16 штурмов наших позиций в районах Новоселки, Константинопольского, Янтарного и в направлении Константинополя.

Силы обороны прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории, успешно отбили три штурмовые действия врага на Приднепровском направлении.

В Курской области украинские защитники отбили 48 атак захватчиков, боестолкновения не прекращаются.

На других направлениях за прошедшие сутки агрессор активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Вооруженные силывойнаРосcияУкраина
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