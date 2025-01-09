Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
⭐️ Пройдите опрос читателей УП ⭐️

Ложь о взятке Байденам от Burisma: экс-информатора ФБР приговорили к 6 годам тюрьмы

Мария Емец, Станислав ПогориловЧетверг, 9 января 2025, 08:37
Ложь о взятке Байденам от Burisma: экс-информатора ФБР приговорили к 6 годам тюрьмы
Джо Байден, Хантер Байден, фото: Getty Images

Бывший информатор ФБР, который признал ложность своих показаний о президенте Джо Байдене и его сыне Хантере и взаимодействии с украинской компанией Burisma, приговорили к 6 годам лишения свободы. Суд удовлетворил ходатайство прокуроров о приговоре информатору Александру Смирнову в виде 6 лет лишения свободы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Сообщается, что в декабре тот признал, что дал ФБР ложные показания о том, что якобы знал о взятке Байденам в размере 5 млн долларов от должностных лиц Burisma Holdings, где Хантер Байден входил в правление. Кроме того, Смирнов признал вину в уклонении от уплаты налогов. 

Реклама:

"Ответчик в 2020 году решил воспользоваться доверительным положением, которое имел в ФБР, с целью предоставить ложную информацию об одном из кандидатов в президенты США в попытке повлиять на исход выборов", – писали прокуроры в своем обосновании.

Сторона защиты добивалась меньшего приговора в размере 4 лет, ссылаясь на то, что Смирнов признал вину и уже пережил "личное падение" из-за этого дела и его последствий для его дальнейшей карьеры.

Предыстория:

РЕКЛАМА:
  • Смирнова в феврале 2024 года обвинили во лжи куратору из ФБР из-за фабрикации истории о получении Байденом и его сыном Хантером взятки в 5 миллионов долларов от украинской энергетической компании Burisma.
  • Согласно соглашению о признании вины, Смирнов согласился признать один из пунктов первого обвинения во лжи о Байденах и три пункта обвинения по неуплате налогов.
  • Показания Смирнова использовались республиканцами в Палате представителей как свидетельство коррупции Байдена, на основе которого они инициировали объявление ему импичмента.
  • Отчет с расследованием об импичменте был опубликован в августе 2024 года, но до голосования за него в Палате – что и знаменовало бы объявление импичмента Байдену – так и не дошло.

БайденСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Россияне продвинулись возле Великой Новоселки, штурмуют районы населенного пункта – DeepState
На горнолыжном курорте Драгобрат погибла туристка, которая каталась на лыжах
видеоСилы обороны отошли с огнеупорного комбината в Часовом Яру – УП
Трамп запустил мемкоин $TRUMP, вызвав ажиотаж среди трейдеров
Синоптики рассказали, какую погоду ждать 19 января и предупредили о сильном ветре в Киеве
фото, видеоСБУ: Инженер столичного метро создал сеть, которая наводила удары РФ по Киеву и Харьковщине
Все новости...
Байден
Президент США Джо Байден стал прадедом
Байден предупредил американцев об опасности повторения событий 6 января 2021 года
Байден обсуждал возможность ударов по ядерным объектам Ирана – Axios
Последние новости
02:44
Россияне атаковали шесть громад Сумщины, совершили более 40 обстрелов
01:58
Нетаньяху заявил о возможности возобновления боевых действий в Газе
01:10
Количество пострадавших в результате удара по Запорожью возросло до 12
00:52
теннисСвитолина одержала юбилейную победу над соперницами из топ-10 мирового рейтинга
00:20
В Киеве ПВО работала по вражеским БпЛА – Кличко
00:15
Дважды беженка: что следует знать о судьбе художницы Александры Экстер
00:14
Россияне продвинулись возле Великой Новоселки, штурмуют районы населенного пункта – DeepState
23:51
Германия является главной мишенью тарифов Трампа в ЕС – министр
23:41
Станет ли Америка "опять здоровой"? Что Трамп может сделать с медициной США и как это повлияет на нас
23:21
В США призвали к контролю за компанией, основанной людьми из Huawei
Все новости...
Реклама:
Реклама: