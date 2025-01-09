Ложь о взятке Байденам от Burisma: экс-информатора ФБР приговорили к 6 годам тюрьмы

Бывший информатор ФБР, который признал ложность своих показаний о президенте Джо Байдене и его сыне Хантере и взаимодействии с украинской компанией Burisma, приговорили к 6 годам лишения свободы. Суд удовлетворил ходатайство прокуроров о приговоре информатору Александру Смирнову в виде 6 лет лишения свободы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Сообщается, что в декабре тот признал, что дал ФБР ложные показания о том, что якобы знал о взятке Байденам в размере 5 млн долларов от должностных лиц Burisma Holdings, где Хантер Байден входил в правление. Кроме того, Смирнов признал вину в уклонении от уплаты налогов.

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"Ответчик в 2020 году решил воспользоваться доверительным положением, которое имел в ФБР, с целью предоставить ложную информацию об одном из кандидатов в президенты США в попытке повлиять на исход выборов", – писали прокуроры в своем обосновании.

Сторона защиты добивалась меньшего приговора в размере 4 лет, ссылаясь на то, что Смирнов признал вину и уже пережил "личное падение" из-за этого дела и его последствий для его дальнейшей карьеры.

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