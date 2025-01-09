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На Херсонщине из-за российской атаки погиб 27-летний мужчина

Анастасия ПроцЧетверг, 9 января 2025, 08:41
На Херсонщине из-за российской атаки погиб 27-летний мужчина
Иллюстративное фото: Getty Images

В результате российской атаки 8 января на Берислав Херсонской области погиб 27-летний мужчина.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин

Прямая речь: "Вечером оккупанты ударили по городу с БПЛА. Из-за сброса взрывчатки с дрона ранения, несовместимые с жизнью, получил 27-летний мужчина".

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Детали: Также Прокудин выразил соболезнования родным и близким убитого.

Читать больше: Сафари на людей: в Херсоне российские военные массово атакуют гражданских с дронов

Предыстория:

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  • 8 января российские военные сбросили с дрона взрывчатку на Берислав Херсонской области, в результате чего пострадал 66-летний мужчина и 69-летняя женщина.

Херсонская областьобстрел
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