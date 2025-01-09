Маск хочет отстранить Стармера с должности премьера Британии до следующих выборов – СМИ

Американский миллиардер Илон Маск проводил частные обсуждения по устранению премьер-министра Великобритании Кира Стармера с его должности до следующих выборов.

Источник: перевод материала Financial Times приводит Reuters, передает "Европейская правда"

Детали: Сообщается, что Маск, самый богатый человек в мире и близкий союзник избранного президента США Дональда Трампа, в прошлом месяце поддержал немецкую ультраправую партию накануне выборов, запланированных на февраль, и неоднократно комментировал британскую политику, требуя отставки Стармера.

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Маск взвешивал, как он и его союзники могут дестабилизировать лейбористское правительство, и искал информацию о том, как заручиться поддержкой альтернативных британских политических движений, чтобы заставить сменить правительство, говорится в материале со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.

Маск не ответил на просьбу Reuters о комментарии в нерабочее время.

"Он считает, что сама западная цивилизация находится под угрозой", – цитирует FT слова одного из собеседников.

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Ранее Маск обвинил Стармера в том, что, по его словам, он не смог привлечь к ответственности банды мужчин, которые насиловали молодых девушек, когда он был главным прокурором с 2008 по 2013 год.

Предыстория:

Недавно Маск устроил онлайн-опрос о том, должны ли США "освободить народ Британии от тирании".

Это сообщение стало новым выпадом Маска после того, как премьер Британии Кир Стармер осудил распространение лжи и фейков, намекая на Маска.

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