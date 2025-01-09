В Дании серьезно обеспокоены заявлениями Трампа о Гренландии – CNN
В Копенгагене размышляют, как реагировать на заявления избранного президента США Дональда Трампа о желании присоединить Гренландию, и получают сигналы о том, что это не просто шутки. Датские чиновники якобы получили сигналы от советников и соратников Трампа о том, что он вполне серьезно говорит о своих планах на Гренландию.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CNN
Детали: Сейчас датские чиновники думают, как отреагировать на заявления Трампа так, чтобы не рассориться со стратегическим союзником.
Один из собеседников CNN среди датских чиновников отметил, что общие обстоятельства сейчас совсем другие, чем когда Трамп активно говорил о Гренландии в 2019 году. Еще один добавил, что на этот раз "это выглядит гораздо серьезнее".
В Копенгагене склоняются к мнению, что откровенный разговор с Трампом на эту тему будет лучшим выходом, чтобы предотвратить кризис.
В среду глава МИД Ларс Люкке Расмуссен уже просигнализировал, что Дания заинтересована начать разговор с будущей администрацией.
"Мы открыты к диалогу с американской стороной о том, как мы могли бы сотрудничать еще теснее, чем сейчас, чтобы удовлетворить амбиции США", – отметил он.
Гренландию давно рассматривают как важную стратегическую точку для США, в частности в случае прямой конфронтации с Россией.
Однако, пишет CNN на основе анонимных комментариев, чиновники и в США, и в Дании не понимают "одержимости" Трампа Гренландией, в частности из-за того, что Соединенные Штаты уже имеют военную базу в Гренландии и тесно сотрудничают с Данией по мерам безопасности в Арктике.
Один из собеседников связывает это с тем, что Гренландия рано или поздно может провозгласить независимость, и тогда неизвестно, какой будет позиция местных властей, не окажется ли она благосклонной к России и Китаю, останется ли Гренландия в НАТО.
Одновременно отмечают, что для США было бы вызовом поддерживать меры безопасности вокруг Гренландии, которыми сейчас занимается датский флот, начиная от прокладки путей в кризисе.
Предыстория:
- Внимание к вопросу обострилось после обновления заявлений Дональда Трампа о желании присоединить Гренландию к США. Трамп отказался исключить использование военной силы для взятия под контроль Гренландии или Панамского канала, о которых он говорил в последние недели.
- Датский премьер Метте Фредериксен подчеркнула, что Гренландия принадлежит ее жителям и что не может представить реальной попытки США отобрать остров силой, ряд других европейских лидеров также дали понять, что заявления Трампа неприемлемы.
- Неофициально сообщалось, что на 9 января Фредериксен собрала на обсуждение угроз Трампа лидеров партий в датском парламенте.