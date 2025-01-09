В Дании серьезно обеспокоены заявлениями Трампа о Гренландии – CNN

В Копенгагене размышляют, как реагировать на заявления избранного президента США Дональда Трампа о желании присоединить Гренландию, и получают сигналы о том, что это не просто шутки. Датские чиновники якобы получили сигналы от советников и соратников Трампа о том, что он вполне серьезно говорит о своих планах на Гренландию.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CNN

Детали: Сейчас датские чиновники думают, как отреагировать на заявления Трампа так, чтобы не рассориться со стратегическим союзником.

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Один из собеседников CNN среди датских чиновников отметил, что общие обстоятельства сейчас совсем другие, чем когда Трамп активно говорил о Гренландии в 2019 году. Еще один добавил, что на этот раз "это выглядит гораздо серьезнее".

В Копенгагене склоняются к мнению, что откровенный разговор с Трампом на эту тему будет лучшим выходом, чтобы предотвратить кризис.

В среду глава МИД Ларс Люкке Расмуссен уже просигнализировал, что Дания заинтересована начать разговор с будущей администрацией.

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"Мы открыты к диалогу с американской стороной о том, как мы могли бы сотрудничать еще теснее, чем сейчас, чтобы удовлетворить амбиции США", – отметил он.

Гренландию давно рассматривают как важную стратегическую точку для США, в частности в случае прямой конфронтации с Россией.

Однако, пишет CNN на основе анонимных комментариев, чиновники и в США, и в Дании не понимают "одержимости" Трампа Гренландией, в частности из-за того, что Соединенные Штаты уже имеют военную базу в Гренландии и тесно сотрудничают с Данией по мерам безопасности в Арктике.

Один из собеседников связывает это с тем, что Гренландия рано или поздно может провозгласить независимость, и тогда неизвестно, какой будет позиция местных властей, не окажется ли она благосклонной к России и Китаю, останется ли Гренландия в НАТО.

Одновременно отмечают, что для США было бы вызовом поддерживать меры безопасности вокруг Гренландии, которыми сейчас занимается датский флот, начиная от прокладки путей в кризисе.

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