Теракт в Днепре 14 декабря: задержали супругов, которые изготовили взрывчатку

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали еще двух фигурантов, которые причастны к теракту в Днепре 14 декабря 2024 года.

Источник: Нацпол, СБУ, Офис генпрокурора

Дословно НПУ: "После задержания 37-летнего мужчины, подозреваемого в совершении теракта в центральном районе города, правоохранители установили его сообщников - мужа и жену. Агентов РФ, причастных к террористическому акту, задержали".

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Детали: Завербованный российскими спецслужбами террорист взорвал взрывчатку возле админздания местного ТЦК 14 декабря прошлого года.

В результате происшествия один человек погиб, четыре человека получили ранения, из них - двое полицейских.

В течение нескольких часов после теракта правоохранители задержали 37-летнего местного жителя Рубена Восканяна, которого подозреваютв выполнении теракта.

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Сейчас задержаны двое агентов страны-агрессора, которые действовали отдельно от "исполнителя" и сделали ему самодельное взрывное устройство (СВУ), отмечают в спецслужбе.

Фигурантами оказались 33-летний дезертир, который самовольно оставил воинскую часть Украины и скрывался в Днепре, и его 25-летняя жена.

Во время поиска "легких" заработков на тематических Телеграмм-каналах они попали в поле зрения спецслужб РФ, которые впоследствии дистанционно завербовали супругов, сообщают в СБУ.

По инструкции оккупантов они изготовили взрывчатку, а затем спрятали ее в пакет и заложили в заранее определенный тайник.

После этого фигуранты удаленно следили за тем, как "исполнитель" забрал из тайника СВУ, о чем мессенджером доложили своему российскому куратору.

Чтобы их вылазки не вызывали подозрений, фигуранты брали с собой своего 3-летнего ребенка.

После теракта супруги российских агентов переехали в другую арендованную квартиру. Там они пытались "запутать следы" и "залечь на дно".

Правоохранители задержали обоих злоумышленников по новому адресу проживания. Во время обыска у них были изъяты мобильные телефоны и одежда с доказательствами преступлений, а также российские инструкции для изготовления СВУ.

Сейчас обоим задержанным сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

чч. 2, 3 ст. 258 (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц, повлекший гибель человека);

ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению).

Они находятся под стражей.

Следственные действия продолжаются.

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