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Чернышов: Украина готова дать работу с бронированием от мобилизации мужчинам, которые находятся за рубежом

Анастасия ПроцЧетверг, 9 января 2025, 10:48
Чернышов: Украина готова дать работу с бронированием от мобилизации мужчинам, которые находятся за рубежом
FACEBOOK АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЫШОВ

Министр национального единства Алексей Чернышов сообщил, что государство готово предоставить украинцам, которые находятся за рубежом, работу на оборонных предприятиях с бронированием от потенциальной мобилизации.

Источник: Чернышов в комментарии "Радио Свобода"

Детали: По словам Чернышова, сейчас отдельные украинские промышленные отрасли "как воздух" нуждаются в специалистах, в частности в военно-промышленном секторе.

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Прямая речь: "У нас дефицит профессионалов, у нас дефицит специалистов, и большинство из них Украина готова бронировать от военной службы. Именно для этого мы планируем развернуть такие центры, которые помогут в поиске вакансий в Украине и в стране пребывания украинцев. Эти центры вакансий смогут предоставлять услуги и поощрять выбрать тот или иной путь свой профессиональный в Украине".

Детали: Министр единства отметил, что такие центры смогут предоставлять услуги и способствовать выбору профессионального пути в Украине. Он также выразил уверенность, что украинские мужчины стремятся к этому.

В то же время министр отметил, что "мужчины преимущественно должны защитить Украину в этот момент".

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Предыстория:

Знать больше: Время "Ч". Как Алексею Чернышеву "везет" в НАБУ

мобилизация
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