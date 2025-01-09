Чернышов: Украина готова дать работу с бронированием от мобилизации мужчинам, которые находятся за рубежом

Министр национального единства Алексей Чернышов сообщил, что государство готово предоставить украинцам, которые находятся за рубежом, работу на оборонных предприятиях с бронированием от потенциальной мобилизации.

Источник: Чернышов в комментарии "Радио Свобода"

Детали: По словам Чернышова, сейчас отдельные украинские промышленные отрасли "как воздух" нуждаются в специалистах, в частности в военно-промышленном секторе.

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Прямая речь: "У нас дефицит профессионалов, у нас дефицит специалистов, и большинство из них Украина готова бронировать от военной службы. Именно для этого мы планируем развернуть такие центры, которые помогут в поиске вакансий в Украине и в стране пребывания украинцев. Эти центры вакансий смогут предоставлять услуги и поощрять выбрать тот или иной путь свой профессиональный в Украине".

Детали: Министр единства отметил, что такие центры смогут предоставлять услуги и способствовать выбору профессионального пути в Украине. Он также выразил уверенность, что украинские мужчины стремятся к этому.

В то же время министр отметил, что "мужчины преимущественно должны защитить Украину в этот момент".

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Предыстория:

На заседании 3 декабря Верховная Рада назначила Алексея Чернышева на должность вице-премьер-министра Украины - министра национального единства Украины.

19 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине создадут Министерство объединения украинцев, деятельность которого среди прочего будет направлена на возвращение граждан.

В 2020-2022 годах Чернышов возглавлял Министерство развития общин и территорий.

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