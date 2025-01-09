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Трамп всерьез настроен взять под контроль Гренландию, но не силой – СМИ

Иванна Костина, Станислав ПогориловЧетверг, 9 января 2025, 10:54
Трамп всерьез настроен взять под контроль Гренландию, но не силой – СМИ
Дональд Трамп, фото: Getty images

Агентство Reuters со ссылкой на источники пишет, что избранный президент США Дональд Трамп серьезно настроен на приобретение Гренландии, как для расширения сферы влияния Америки в Западном полушарии, так и для закрепления своего наследия.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Во вторник Трамп отказался исключить использование военных или экономических действий для приобретения заморской датской территории после того, как он вступит в должность 20 января, чем удивил европейских союзников, которые обеспокоены сохранением неприкосновенности границ во времена повышенной глобальной нестабильности.

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Хотя Трамп коротко обмолвился о возможности приобретения Гренландии во время своего первого срока, его недавние комментарии подчеркивают, что его желание является глубоко укоренившейся амбицией, а не мимолетной прихотью.

Один человек, информированный о внутренних дискуссиях с Трампом, сообщил Reuters, что бывший девелопер вряд ли будет использовать военную силу, чтобы получить контроль над Гренландией.

Однако Трамп серьезно настроен на использование других средств – таких как дипломатическое или экономическое давление на Данию – для приобретения крупнейшего в мире острова, который не является континентом, сказал собеседник.

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"Настоящим наследием является то, что вы расширили территорию Соединенных Штатов", – сказал собеседник.

"Буквально за 70 лет мы не добавили ни одного объекта недвижимости в наш портфель. Он много об этом говорит", – добавил он.

В 1959 году две американские территории – Аляска и Гавайи – стали 49-м и 50-м штатами США во времена президента-республиканца Дуайта Эйзенхауэра.

Другой соратник Трампа рассказал, что видел список внешнеполитических приоритетов, составленный высокопоставленными чиновниками Трампа после его победы на президентских выборах 5 ноября. Один из них сразу же привлек его внимание: "Покупка Гренландии".

Трамп изобразил потенциальное приобретение Гренландии как императив национальной безопасности.

Дания ответила на комментарии Трампа, заявив, что Гренландия не продается. Дания контролировала Гренландию в течение сотен лет, хотя ее 57-тысячное население сейчас самостоятельно управляет своими внутренними делами.

Советники Трампа заявили, что ожидают, что при новой администрации Трампа американские внешнеполитические ресурсы и внимание к Америке сместятся в сторону Северной и Южной Америки. Трамп подозрительно относится к китайскому и российскому влиянию в регионе, который он рассматривает как "задний двор Америки", сказали два советника Трампа, которые участвовали в планировании политики в Латинской Америке.

Трое нынешних и бывших соратников Трампа, которые знакомы с его мышлением, сказали, что Трамп также заинтересован в территориальной экспансии как средстве создания долговременного наследия, которое будут помнить следующие поколения.

Что предшествовало: в Копенгагене размышляют, как реагировать на заявления избранного президента США Дональда Трампа о желании присоединить Гренландию, и получают сигналы о том, что это не просто шутки.

ТрампДания
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