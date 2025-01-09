В Раде не признаются, где "слуга" Куницкий, но уверяют, что зарплату он не получает

В период с 21 сентября по 31 декабря 2024 года народному депутату от "Слуги народа" Александру Куницкому, который выехал из Украины и не вернулся, не выплачивалась заработная плата в связи с отсутствием отработанного времени.

Источник: ответ на запрос народного депутата от "Евросолидарности" Ирины Геращенко, который обнародовал ее коллега Алексей Гончаренко

Дословно аппарат ВР: "...необходимо заметить, что за период с 21 сентября по 31 декабря 2024 года народному депутату Украины Куницкому Александру Олеговичу начисление и выплата заработной платы не осуществлялись в связи с отсутствием отработанного времени".

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Детали: При этом указано, что зарплата помощникам-консультантам Куницкого выплачивалась в соответствии с законодательством Украины, но по состоянию на день поступления депутатского запроса - не выплачивается.

В то же время конкретного ответа о причинах отсутствия на пленарных заседаниях Куницкого аппарат парламента так и не предоставил.

Что предшествовало: Источники УП во фракции "Слуга народа" рассказали, что в сентябре 2024 года Куницкий выехал в командировку в Израиль. Оттуда нардеп отправился к семье, которая находится в Соединенных Штатах Америки.

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По словам собеседника "Украинской правды", Куницкий сообщил об этом фракцию "слуг" и отметил, что не вернется в Украину, "пока не будут наказаны представители полиции, которые сломали ему ребра" (возможно речь идет об инциденте в марте 2022 года, когда полиция задержала Куницкого за незаконную съемку блокпоста -ред.)

Также Куницкий отметил, что готов сложить мандат, но очевидно, фракция не спешит одобрять такое решение нардепа, который является мажоритарщиком, и терять еще одного представителя в ВР.

Предыстория: