В Раде не признаются, где "слуга" Куницкий, но уверяют, что зарплату он не получает
В период с 21 сентября по 31 декабря 2024 года народному депутату от "Слуги народа" Александру Куницкому, который выехал из Украины и не вернулся, не выплачивалась заработная плата в связи с отсутствием отработанного времени.
Источник: ответ на запрос народного депутата от "Евросолидарности" Ирины Геращенко, который обнародовал ее коллега Алексей Гончаренко
Дословно аппарат ВР: "...необходимо заметить, что за период с 21 сентября по 31 декабря 2024 года народному депутату Украины Куницкому Александру Олеговичу начисление и выплата заработной платы не осуществлялись в связи с отсутствием отработанного времени".
Детали: При этом указано, что зарплата помощникам-консультантам Куницкого выплачивалась в соответствии с законодательством Украины, но по состоянию на день поступления депутатского запроса - не выплачивается.
В то же время конкретного ответа о причинах отсутствия на пленарных заседаниях Куницкого аппарат парламента так и не предоставил.
Что предшествовало: Источники УП во фракции "Слуга народа" рассказали, что в сентябре 2024 года Куницкий выехал в командировку в Израиль. Оттуда нардеп отправился к семье, которая находится в Соединенных Штатах Америки.
По словам собеседника "Украинской правды", Куницкий сообщил об этом фракцию "слуг" и отметил, что не вернется в Украину, "пока не будут наказаны представители полиции, которые сломали ему ребра" (возможно речь идет об инциденте в марте 2022 года, когда полиция задержала Куницкого за незаконную съемку блокпоста -ред.)
Также Куницкий отметил, что готов сложить мандат, но очевидно, фракция не спешит одобрять такое решение нардепа, который является мажоритарщиком, и терять еще одного представителя в ВР.
Предыстория:
- Источники УП в правоохранительных органах сообщили, что Куницкий в сентябре 2024 года уехал в командировку.
- В Верховной Раде и фракции "Слуга народа" не смогли ответить, где находится народный депутат Александр Куницкий, о котором СМИ написали, что он сбежал из страны.
- Пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук на вопрос УП ответила, что не имеет сведений о местонахождении Куницкого и "не будет комментировать слухи".
- В Аппарате ВР на запрос "Украинской правды" ответили, что "сведения о служебных командировках народных депутатов во время действия особого периода отнесены к перечню сведений, составляющих служебную информацию..., поэтому не могут быть предоставлены".