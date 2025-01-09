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Среди украинцев за год выросло недоверие к Кабмину и Раде – опрос

Станислав ПогориловЧетверг, 9 января 2025, 11:49
Среди украинцев за год выросло недоверие к Кабмину и Раде – опрос
Фото: Getty Images

Среди граждан Украины выросла доля тех, кто не доверяет нынешней Верховной Раде и правительству, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 2 - 17 декабря 2024 года.

Источник: опрос КМИС

Детали: Согласно опросу, уровень доверия к Верховной Раде за последний год почти не изменился (13% сейчас против 15% в декабре 2023 года), однако с 61% до 68% выросла доля тех, кто не доверяет парламенту.

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Если в декабре 2023 года баланс доверия-недоверия составлял -46%, то сейчас - -55%.

"При этом более половины украинцев могут назвать хотя бы одну фракцию, чью деятельность они одобряют, то есть высокое недоверие парламенту не означает недоверия всем парламентариям... даже среди тех, кто не доверяет парламенту, 47% назвали хотя бы одну фракцию, чью деятельность они одобряют (для тех, кто доверяет парламенту - 69%, среди тех, кто не определился со своим мнением - 56%)", - отметили социологи.

Отмечается, что доверие к правительству немного выше, однако также низкое: сейчас ему доверяют 20% (в декабре 2023 года - 26%), не доверяют - 53% (в декабре 2023 года - 44%). Баланс доверия за последний год снизился с -18% до -33%.

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"Вместе с этим в контексте доверия парламента и правительства отметим, что несмотря на низкое доверие большинство украинцев против проведения сейчас выборов", - говорят социологи.

 

Справочно: Опрос 2 - 17 декабря 2024 года проводился методом телефонных интервью во всех регионах Украины (подконтрольная правительству Украины территория). Всего было опрошено 985 респондентов.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.

опросВерховная РадаКабинет министров
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