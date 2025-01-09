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Оккупанты обстреляли Незламное на Херсонщине: погибла женщина

Анастасия ПроцЧетверг, 9 января 2025, 11:48
Оккупанты обстреляли Незламное на Херсонщине: погибла женщина
Иллюстративное фото: Getty Images

В результате утренней российской атаки по поселку Незламное Херсонской области погибла женщина.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин

Прямая речь: "Около 08:30 под российским ударом оказалось Незламное Белозерской громады".

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Детали: По словам Прокудина, смертельные ранения получила женщина, которая находилась на улице. Глава ОГА выразил соболезнования родным и близким погибшей.

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Предыстория:

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  • 9 января председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что в результате российской атаки 8 января на Берислав Херсонской области погиб 27-летний мужчина.

Херсонская областьобстрелжертвы
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