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Умеров: На "Рамштайне" согласуют планы поддержки Украины до 2027 года

Мария Емец, Валентина РоманенкоЧетверг, 9 января 2025, 12:00
Умеров: На Рамштайне согласуют планы поддержки Украины до 2027 года
Рустем Умеров. фото из Facebook

Глава Министерства обороны Рустем Умеров подтвердил, что на заседании формата "Рамштайн" 9 января должны утвердить согласованные с Киевом планы поддержки Украины на ближайшие два года по восьми направлениям.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост министра в Facebook

Детали: Умеров сообщил, что перед основным заседанием уже провел двустороннюю встречу с министром обороны США Ллойдом Остином, где обсудили подготовку к заседанию и ключевые направления сотрудничества.

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"Сегодня лидеры коалиций (возможностей. – Ред.) утверждают "дорожные карты" по каждому из восьми направлений сотрудничества, которые зафиксируют стратегические цели и ключевые потребности в военной помощи как минимум до конца 2027 года.

Эти документы, разработанные и согласованные совместно Украиной и партнерами, станут основой для поддержки и выделения помощи по таким направлениям как ПВО, артиллерия, бронетехника, дроны, воздушные силы, морская безопасность и другие важные сферы", – детализировал министр обороны.

Что предшествовало: 8 января в Пентагоне уже раскрыли, что Ллойд Остин планирует встречу со странами-лидерами "коалиций возможностей", чтобы определить планы по поддержке Украины до 2027 года.

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В этот же день, по информации СМИ, Вашингтон планирует объявить о выделении Киеву оружия и боеприпасов на сумму 500 млн долларов.

Рамштайнпомощь УкраинеМинобороны
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