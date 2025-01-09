Украинцы почти не доверяют судам и прокурорам – опрос

По результатам опроса КМИС, среди украинцев критически низкий уровень доверия к судам и прокурорам. Так, только 12% украинцев доверяют судам и 9% - прокурорам.

Источник: опрос КМИС, который провели 2 - 17 декабря 2024 года

Дословно: "Критически низким остается доверие судам и прокурорам. Лишь 12% украинцев доверяют судам и только 9% доверяют прокурорам. Не доверяют - соответственно, 63% и 67%. По сравнению с прошлым годом ситуация не изменилась".

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Детали: Социологи отметили, что формально за последний год уровень доверия судам и прокурорам существенно не ухудшился, но другие данные показывают, что восприятие ситуации со справедливостью становится более острой.

Так, в сентябре 2023 года КМИС задавал вопрос о восприятии коррупции и 59% ответили, что "в Украине действительно есть попытки бороться с коррупцией, есть положительные сдвиги", а 36% ответили, что "Украина безнадежно коррумпирована, положительных изменений нет".

В сентябре 2024 года по новым данным социологов уже 48% верили, что в Украине есть попытки борьбы с коррупцией, а доля тех, кто скорее согласен с безнадежной коррумпированностью, выросла до 47%.

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Уже в декабре 2023 года 55% украинцев считали, что коррупционеров надо наказывать как можно скорее, даже если это будет с нарушением законов.

Справочно: Опрос 2 - 17 декабря 2024 года проводился методом телефонных интервью во всех регионах Украины (подконтрольная правительству Украины территория). Всего было опрошено 985 респондентов.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.