Россияне КАБами ударили по Херсону: пострадали 9 человек

Утром российские военные ударили из авиации по Херсону из авиации. Известно о девяти пострадавших, есть попадания в предприятие и детский сад.

Источник: Херсонская ОВА, начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко

Прямая речь: "Было выпущено три управляемые авиабомбы. Одна КАБ попала в частный дом, разрушив его. Из-под завалов достали мужчину и женщину, которых забрала скорая. У 85-летней пострадавшей контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы. Еще у одной пострадавшей острая реакция на стресс.

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Также в результате вражеского авиаудара возникли пожары. Есть попадания в предприятие и детсад".

ФОТО:ХЕРСОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ВОЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Детали: Впоследствии Мрочко сообщил еще о 5 пострадавших в результате российского авиаудара по Херсону. Отмечается, что мужчины 52 и 62 лет были на улице в момент попадания КАБ. 62-летнему пострадавшему медики оказали помощь на месте. У него взрывная травма и осколочное ранение правой кисти.

ФОТО:ХЕРСОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ВОЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

52-летний раненый доставлен в больницу. У мужчины ссадины лица, взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы.

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Также в больницу доставили женщину 1961, мужчину 1957 г.р. и 56-летний херсонец. Сейчас их дообследуют.

Обновлено: В 14:03 в ОВА сообщили, что количество пострадавших возросло до 9.

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