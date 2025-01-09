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Силы обороны отбили массированный штурм врага на Курщине: положили роту захватчиков

Валентина РоманенкоЧетверг, 9 января 2025, 12:42
Силы обороны отбили массированный штурм врага на Курщине: положили роту захватчиков
скриншот

Бойцы 47-й бригады "Магура" вместе со смежниками Сил обороны Украины отбили массированный штурм россиян на Курщине, обезвредив почти роту захватчиков.

Источник: "Магура" в Telegram

Детали: Отмечается, что враг задействовал огромное количество техники и личного состава. Первыми в их колоннах шли танки с тралами, чтобы разминировать проходы. Атаки осуществлялись накатами в 6 волн. Противник также пытался прорываться танками, БМП, БТРами и даже на багги – всего около 50 единиц техники.

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Танки, БМП-2, БМД, БТР, багги и "Ланцет" - воины бригады "Магура" со смежниками сожгли вражеской техники на десятки миллионов долларов.

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Относительно боевых потерь врага в личном составе, они составляют фактически роту: 45 россиян уничтожены, 53 – ранены.

Курская область Вооруженные силывойна
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