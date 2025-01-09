В посольстве РФ заявили, что будущее Гренландии должны решать сами гренландцы

Посол России в Дании Владимир Барбин призвал США "не вмешиваться в политическое будущее Гренландии" и заявил, что Россия будет реагировать в случае "дальнейшего ухудшения ситуации в Арктике".

Источник: комментарий посла РФ в ответ на заявления избранного президента США Дональда Трампа о том, что тот хотел бы присоединить Гренландию, приводит датское издание Berlingske, передает "Европейская правда"

Детали: Российский посол в письменном комментарии заявил, что "вопрос будущего Гренландии должны решаться на основе стремлений самих гренландцев, в рамках соответствующего законодательства Дании и без внешнего вмешательства".

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Он также намекнул, что Россия отреагирует в случае увеличения военного присутствия США в регионе.

"Попытки обеспечивать нацбезопасность США ценой интересов других стран грозят дальнейшим ухудшением ситуации в Арктике, и это будет учитываться Россией в военном планировании", – заявил посол.

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