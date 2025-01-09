В посольстве РФ заявили, что будущее Гренландии должны решать сами гренландцы
Посол России в Дании Владимир Барбин призвал США "не вмешиваться в политическое будущее Гренландии" и заявил, что Россия будет реагировать в случае "дальнейшего ухудшения ситуации в Арктике".
Источник: комментарий посла РФ в ответ на заявления избранного президента США Дональда Трампа о том, что тот хотел бы присоединить Гренландию, приводит датское издание Berlingske, передает "Европейская правда"
Детали: Российский посол в письменном комментарии заявил, что "вопрос будущего Гренландии должны решаться на основе стремлений самих гренландцев, в рамках соответствующего законодательства Дании и без внешнего вмешательства".
Он также намекнул, что Россия отреагирует в случае увеличения военного присутствия США в регионе.
"Попытки обеспечивать нацбезопасность США ценой интересов других стран грозят дальнейшим ухудшением ситуации в Арктике, и это будет учитываться Россией в военном планировании", – заявил посол.
Предыстория:
- На этой неделе избранный президент США вернулся к своим заявлениям многолетней давности о желании присоединить Гренландию к США. Трамп отказался исключить использование военной силы для взятия под контроль Гренландии или Панамского канала, о которых он говорил в последние недели.
- Датский премьер Метте Фредериксен подчеркнула, что Гренландия принадлежит ее жителям и что не может представить реальной попытки США отобрать остров силой. Ряд других европейских лидеров также дали понять, что заявления Трампа неприемлемы.
- Неофициально сообщалось, что на 9 января Фредериксен собрала на обсуждение угроз Трампа лидеров партий в датском парламенте.
- По данным СМИ, в Копенгагене серьезно обеспокоены заявлениями Трампа, а в его окружении якобы говорят, что слова избранного президента – не шутка, и он действительно хочет присоединить остров.