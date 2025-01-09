В Украине в пятницу потеплеет, местами дождь, в субботу похолодает

В Украине в пятницу будет тепло, в субботу похолодает, местами ожидается мокрый снег и дождь.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Дождь ожидается 10 января в западных, днем и северных, Винницкой и Черкасской областях, на западе страны с мокрым снегом, на Закарпатье и в Карпатах сильные осадки.

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На остальной территории страны без существенных осадков. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, на северо-востоке страны местами 0-2° мороза, днем в западных и северных областях 4-9° тепла, на остальной территории 8-13°; в Крыму ночью 4-9° тепла, днем 11-16°.

В Киеве в пятницу ночью без существенных осадков, днем дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 7-9°.

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11 января в западных областях Украины небольшой снег, в большинстве северных и центральных областей ночью умеренный мокрый снег и дождь, днем без осадков. На остальной территории небольшой дождь и мокрый снег.

На дорогах местами гололедица. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в Одесской и Николаевской областях до 5° тепла; в юго-восточной части ночью 1-6° тепла, днем 4-9° тепла.

В столице в субботу ночью без существенных осадков, днем без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла.

Справка: По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, за все время метеорологических наблюдений в Киеве самая высокая температура днем 10 января была зафиксирована в 2007 году на отметке 9,8° тепла, а самая низкая ночью в 1940 году на отметке 30,7° мороза.