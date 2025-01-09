ВМС: После сбития дронами Magura вертолетов оккупантов в Черном море стало меньше российских вылетов
После того, как украинские морские дроны в ночь на 31 декабря поразили два российских вертолета над Черным морем, вылетов оккупантов над акваторией стало меньше.
Источник: представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона
Прямая речь: "Их количество (вылетов вертолетов - ред.) немного уменьшилось, но они (россияне - ред.) вынуждены все равно использовать вертолеты для противодронной борьбы, это их основная цель деятельности и основная задача".
Детали: Спикер отметил, что россияне не отказались полностью от практики патрулирования вертолетами над морем, ведь не имеют другого выбора и возможности иначе "охотиться" на украинские морские дроны.
Плетенчук подчеркнул, что россияне никогда с первого раза не понимают ситуации и требуют определенной повторяемости действий, чтобы сделать соответствующие выводы.
По словам спикера, несмотря на тенденцию к уменьшению активности российской авиации над Черным морем, ее использование остается серьезной проблемой для Сил обороны, поскольку оккупанты фактически контролируют воздушное пространство над Крымом и морем.
Предыстория:
- Напомним, 31 декабря воины спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" впервые в истории поразили воздушную цель с помощью ударного морского дрона Magura V5, оснащенного ракетным вооружением.