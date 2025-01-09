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ВМС: После сбития дронами Magura вертолетов оккупантов в Черном море стало меньше российских вылетов

Украинская правдаЧетверг, 9 января 2025, 13:29
ВМС: После сбития дронами Magura вертолетов оккупантов в Черном море стало меньше российских вылетов
Фото: Getty Images

После того, как украинские морские дроны в ночь на 31 декабря поразили два российских вертолета над Черным морем, вылетов оккупантов над акваторией стало меньше.

Источник: представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона

Прямая речь: "Их количество (вылетов вертолетов - ред.) немного уменьшилось, но они (россияне - ред.) вынуждены все равно использовать вертолеты для противодронной борьбы, это их основная цель деятельности и основная задача".

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Детали: Спикер отметил, что россияне не отказались полностью от практики патрулирования вертолетами над морем, ведь не имеют другого выбора и возможности иначе "охотиться" на украинские морские дроны.

Плетенчук подчеркнул, что россияне никогда с первого раза не понимают ситуации и требуют определенной повторяемости действий, чтобы сделать соответствующие выводы.

По словам спикера, несмотря на тенденцию к уменьшению активности российской авиации над Черным морем, ее использование остается серьезной проблемой для Сил обороны, поскольку оккупанты фактически контролируют воздушное пространство над Крымом и морем.

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Предыстория: 

  • Напомним, 31 декабря воины спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" впервые в истории поразили воздушную цель с помощью ударного морского дрона Magura V5, оснащенного ракетным вооружением.

Крымвойна
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