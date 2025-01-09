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Верховная Рада продлила срок добровольного возвращения из СОЧ до 1 марта 2025 года

Анастасия ПроцЧетверг, 9 января 2025, 13:46
Верховная Рада продлила срок добровольного возвращения из СОЧ до 1 марта 2025 года
Иллюстративное фото: Getty Images

9 января Верховная Рада поддержала продление срока добровольного возвращения на службу тех военных, которые самовольно оставили часть до 1 марта 2025 года.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук

Прямая речь: "Верховная Рада поддержала продление срока для добровольного возвращения из СОЧ. До 01 марта 2025 года. Спасибо народным депутатам за конструктивность и оперативность".

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Предыстория:

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  • 20 августа Верховная Рада принятым законом сняла уголовную ответственность за первое самовольное оставление воинской части или дезертирство, если военный сам вернулся и командир разрешил продолжить службу.
  • 21 ноября Верховная Рада приняла закон о добровольном возвращении на службу за первое СОЧ или дезертирство. 28 ноября 2024 года президент Владимир Зеленский подписал соответствующий документ. Он вступил в силу 29 ноября.
  • Согласно новому законодательству, военные, которые впервые самовольно оставили место несения службы, должны вернуться до 1 января 2025 года, чтобы избежать уголовной ответственности.
  • На начало декабря добровольно на военную службу вернулись 8 тысяч военных, которые самовольно оставили место службы или совершили дезертирство.
  • 18 декабря в мобильном приложении для военных "Армия+" появился рапорт на возвращение из самовольного оставления части.
  • 4 января заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук заявила, что сейчас обсуждается идея о продлении срока добровольного возвращения на службу военных после самовольного оставления частей.

Верховная РадаВооруженные силывойна
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