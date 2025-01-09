Верховная Рада продлила срок добровольного возвращения из СОЧ до 1 марта 2025 года

9 января Верховная Рада поддержала продление срока добровольного возвращения на службу тех военных, которые самовольно оставили часть до 1 марта 2025 года.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук

Прямая речь: "Верховная Рада поддержала продление срока для добровольного возвращения из СОЧ. До 01 марта 2025 года. Спасибо народным депутатам за конструктивность и оперативность".

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