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Туск о заявлении кандидата в президенты Навроцкого относительно Украины: Вам не стыдно?

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцЧетверг, 9 января 2025, 14:58
Туск о заявлении кандидата в президенты Навроцкого относительно Украины: Вам не стыдно?
Иллюстративное фото: Getty Images

Премьер-министр Польши Дональд Туск осудил слова оппозиционного кандидата в президенты Кароля Навроцкого, который заявил, что не видит Украину в ЕС и НАТО.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Туска у себя в X (Twitter)

Детали: В контексте высказываний Навроцкого польский премьер обратился к Ярославу Качиньскому, лидеру партии "Право и справедливость" – политсилы, которая поддерживает кандидатуру Навроцкого на выборах.

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"Ваш кандидат Кароль Навроцкий заявил, что не видит места для Украины в НАТО. Вы еще помните, кто из президентов больше всего поддерживал Украину в этом вопросе? А кто больше всего выступал против? Вам не стыдно?", – отметил Туск.

В одном из телевизионных эфиров, когда ведущий напомнил, что "Дональд Трамп не видит Украину в НАТО" и спросил, какое мнение по этому поводу у Кароля Навроцкого, и тот ответил, что по этому вопросу у него "есть фиксированное мнение".

"Сегодня я не вижу Украину ни в одной структуре – ни в Европейском Союзе, ни в НАТО", – отметил Навроцкий.

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Последний опрос показал, что на президентских выборах в Польше кандидат от партии власти "Гражданская коалиция" Рафал Тшасковский мог бы рассчитывать на поддержку 36,2% избирателей, Навроцкого готовы поддержать 28,8%.

Читайте подробнее в материале: Четверо на место Анджея Дуды: кто будет бороться за пост президента Польши.

Польша
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