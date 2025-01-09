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В ЕС заверили, что возьмут ведущую роль в помощи Украине, если США не будут готовы

Ирина Кутелева, Алена МазуренкоЧетверг, 9 января 2025, 15:24
В ЕС заверили, что возьмут ведущую роль в помощи Украине, если США не будут готовы

Высокая представительница ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Европейский Союз готов взять на себя ведущую роль в помощи Украине при отсутствии поддержки со стороны США.

Источник: "Европейская правда", Каллас перед заседанием Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Раштайн" 9 января, Tagesschau

Детали: По словам главы европейской дипломатии, Евросоюз готов взять на себя инициативу, "если Соединенные Штаты не будут готовы к этому".

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Каллас также посоветовала не спекулировать на тему будущего американской поддержки на этом этапе.

Она предположила, что, независимо от того, кто возглавляет страну, США "не заинтересованы в том, чтобы Россия была самой сильной державой в мире".

На фоне намерений Дональда Трампа "быстро закончить войну" на Западе готовились к сценариям, что роль Штатов в помощи Украине может стать меньше.

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Дональд Трамп ранее уверял, что в своих попытках урегулировать российско-украинскую войну "не покинет Украину".

Но в то же время он говорил, что Джо Байден нарушил "соглашение" об отказе принимать Украину в НАТО, и "может понять чувства" России в связи с этим.

ЕССШАУкраинаоружие
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