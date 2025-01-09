В Харькове снова ударила российская "Молния": есть пострадавший

Российский беспилотник "Молния" попал по предприятию в Харькове: по предварительным данным, пострадал 65-летний мужчина.

Источник: глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов в Telegram

Детали: Сообщается, что около 15:00 в Немышлянском районе Харькова было зафиксировано попадание российского беспилотника "Молния" (по данным Терехова, - по гражданскому предприятию -ред.). Есть возгорание на месте прилета.

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Прямая речь Синегубова: "По уточненным данным, в результате попадания вражеского БПЛА пострадал 65-летний мужчина - острая реакция на стресс, без госпитализации".

Что предшествовало: В январе в Харькове участились прилеты нового вида вооружения врага - дрона "Молния". Синегубов отмечал, что этот беспилотник создан практически из хлама, однако все равно опасен, потому что несет боевой заряд.