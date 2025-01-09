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Пентагон раскрыл содержимое помощи Украине: ракеты для ПВО, оборудование для F-16

Ирина Кутелева, Алена МазуренкоЧетверг, 9 января 2025, 15:52
Пентагон раскрыл содержимое помощи Украине: ракеты для ПВО, оборудование для F-16
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ FACEBOOK ГЕНШТАБА

В Пентагоне объявили, что вошло в пакет военной помощи для Украины на сумму $500 миллионов, который анонсировал глава ведомства Ллойд Остин.

Источник: заявление пресс-службы американского оборонного ведомства, "Европейская правда"

Детали: Это 74-й транш военного оборудования, предоставленный администрацией президента Джо Байдена из запасов Министерства обороны США для Украины с августа 2021 года.

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По данным Пентагона, в него вошли:

  • Ракеты AIM-7, RIM-7 и AIM-9M для противовоздушной обороны;
  • ракеты класса "воздух-земля";
  • вспомогательное оборудование для F-16;
  • танковые мостоукладчики;
  • оборудование защищенной связи;
  • стрелковое оружие и боеприпасы;
  • запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспорт.

Во время заседания Контактной группы по вопросам Украины, которая проходит на авиабазе "Рамштайн" в Германии, также утвердили дорожные карты по поддержке Украины до 2027 года.

В свою очередь президент Владимир Зеленский призвал участников к большему привлечению в производство дронов в Украине, а также к заключению двусторонних соглашений по безопасности с Украиной.

помощь УкраинеСШАПВО
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