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Киевлян предупреждают о шуме в некоторых районах столицы: не несет угрозы

Валентина РоманенкоЧетверг, 9 января 2025, 16:00
Киевлян предупреждают о шуме в некоторых районах столицы: не несет угрозы
фото Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

Столичные власти предупреждают киевлян, что в четверг в некоторых районах они могут слышать технологический шум: он не представляет никаких угроз.

Источник: КГГА

Детали: Указано, что 9 января с 15:00 до 18:00 в некоторых районах столицы может наблюдаться технологический шум, связанный с регламентными испытаниями оборудования на одном из крупных теплоисточников на правом берегу.

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Дословно: "Ситуация контролируемая и никоим образом не несет угроз или рисков.

Просим горожан и гостей столицы с пониманием отнестись к временным неудобствам".

Киев
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