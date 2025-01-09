Киевлян предупреждают о шуме в некоторых районах столицы: не несет угрозы
Четверг, 9 января 2025, 16:00
Столичные власти предупреждают киевлян, что в четверг в некоторых районах они могут слышать технологический шум: он не представляет никаких угроз.
Источник: КГГА
Детали: Указано, что 9 января с 15:00 до 18:00 в некоторых районах столицы может наблюдаться технологический шум, связанный с регламентными испытаниями оборудования на одном из крупных теплоисточников на правом берегу.
Реклама:
Дословно: "Ситуация контролируемая и никоим образом не несет угроз или рисков.
Просим горожан и гостей столицы с пониманием отнестись к временным неудобствам".