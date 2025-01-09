Разлив российского мазута в Черном море не угрожает Одесской области – центр экологии
По состоянию на 8 января, побережье Одесской области находится вне угрозы загрязнения мазутом, вылившимся в Черное море во время аварии в Керченском проливе двух российских танкеров. Предпосылки для его загрязнения в настоящее время отсутствуют.
Источник: Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов в соцсетях со ссылкой на Украинский научный центр экологии моря (УкрНЦЭМ)
Детали: Сообщается, что для оценки экологического воздействия и контроля за распространением загрязнения Минприроды совместно с УкрНЦЭМ осуществляют регулярный мониторинг спутниковых снимков, анализируют полученные данные и моделируют дальнейшую ситуацию, а также учитывают сообщения СМИ.
Этот комплекс мероприятий направлен на обеспечение своевременного реагирования и разработку стратегий для минимизации последствий загрязнения в черноморском регионе. О любых изменениях в прогнозе распространения загрязнения будут проинформированы соответствующие службы и общественность.
Также Государственная экоинспекция Юго-западного округа будет осуществлять ежедневный мониторинг за состоянием вод и побережья Черного моря на территории Одесской и Николаевской областей для оперативного реагирования на случай обнаружения загрязнения.
Кроме того, Государственная экологическая инспекция Украины обратилась к Одесской и Николаевской ОГА с просьбой созвать внеочередные заседания комиссий ТЭБ и ЧС для планирования мероприятий по локализации и ликвидации возможных мазутных загрязнений вод и побережья.
Сообщается, что согласно последним спутниковым снимкам подтверждено широкое распространение мазута вдоль южного до юго-западного побережья Крыма. В районах Севастополя и Качи зафиксированы мазутные пятна протяженностью до 15 км, а общая площадь загрязнения черноморской акватории достигла около тысячи квадратных метров.
Согласно модели, мазутные пятна под влиянием метеорологических и гидродинамических факторов достигают прибрежных зон западного побережья Крыма. При этом преобладающие течения и направление ветра способствуют дрейфу пятен в северо-восточном направлении. В то же время наблюдается дальнейшее загрязнение кавказского побережья, в частности в районе от мыса Панагия до Анапы.
Предыстория:
- В Керченском проливе утром 15 декабря затонули два танкера - "Волгонефть 212" и "Волгонефть-239". Их разломало пополам, и мазут начал вытекать в воду.
- После аварий танкеров "Гринпис Украина" предупредил, что российская милитаризация Черного и Азовского морей приводит к новой экологической катастрофе.
- 25 декабря в Краснодарском крае России объявили чрезвычайное положение из-за загрязнения мазутом Черноморского побережья.