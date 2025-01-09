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Зеленский: В этом году мы хотим установить рекорд дронов

Валентина РоманенкоЧетверг, 9 января 2025, 16:17
Зеленский: В этом году мы хотим установить рекорд дронов
Зеленский. фото ОП

Президент Владимир Зеленский говорит, что в 2025 году Украина хочет установить рекорд по количеству и качеству дронов, которые производит сама и получает от международных партнеров.

Источник: глава государства в Telegram

Детали: Зеленский рассказал, что 8 января провел специальное заседание Ставки верховного главнокомандующего, в центре внимания которого было производство и поставки дронов для ВСУ, а также средств радиоэлектронной борьбы. Президент говорит, что Украина подписала значительное количество контрактов, и многие другие - на стадии подготовки.

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Прямая речь: "Дроны - это то, что уже изменило характер войны, и эти изменения еще далеко не завершены. Сегодня существует прямая зависимость: чтобы остановить продвижение врага, чтобы не терять людей и территории, нам нужны дроны.

Дроны сдерживают врага - держат его на расстоянии. Это реально сделать. Производство дронов в Украине рентабельнее, чем где-либо.

В этом году мы в Украине хотим установить рекорд по количеству и качеству дронов, которые мы производим и получаем от наших партнеров. И мы фокусируемся на дронах, которые нужны нашим бригадам, чтобы удерживать линию фронта, и на дронах, необходимых для поддержания безопасности, например, морские дроны, и на дронах, разработанных для нанесения дальних ударов по военным объектам и инфраструктуре врага на его территории". 

беспилотникиЗеленский
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