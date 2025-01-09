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Фицо усилил свои угрозы Украине из-за остановки транзита российского газа

Уляна Кричковская, Валентина РоманенкоЧетверг, 9 января 2025, 16:58
Фицо усилил свои угрозы Украине из-за остановки транзита российского газа
Роберт Фицо. фото Getty Images

Словацкий премьер Роберт Фицо расширил спектр своих угроз в адрес Украины в связи с прекращением транзита российского природного газа Киевом.

Источник: Teraz.sk со ссылкой на слова Фицо в Брюсселе после переговоров с должностными лицами Европейской комиссии 9 января, передает "Европейская правда"

Детали: Как заявил Фицо, Словакия может "прекратить любую гуманитарную помощь Украине, принять решение о значительном сокращении или полной отмене льгот для украинских беженцев в Словакии или прекратить поставки электроэнергии в чрезвычайных ситуациях".

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Также он отметил, что на политическом уровне страна может использовать право вето на ряд решений в Европейском Союзе.

Однако, отметил Фицо, Словакия пойдет на такие шаги только в том случае, если у нее "не будет другого выхода".

Он сказал, что его угрозы – это возможность показать, как должен вести себя лидер суверенной страны.

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Фицо также объявил, что немедленно создается группа для обсуждения последствий прекращения транзита российского газа через Украину, в которую войдут представители Словакии, Европейской комиссии и Украины.

"Это серьезная проблема, и комиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен знает о ней", – заявил словацкий премьер.

Отдельно он высоко оценил "конструктивные переговоры", состоявшиеся в четверг, 9 января, с Еврокомиссией, которая, по его словам, очень заинтересована в решении этой проблемы.

Предыстория:

Словакиягаз
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