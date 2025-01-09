Зеленский на "Рамштайне" поговорил с Остином о дронах, ПВО и поддержке Украины

Президент Владимир Зеленский встретился с министром обороны США Ллойдом Остином в рамках заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"). Они обсудили поддержку Украины.

Источник: Зеленский в Telegram, передает "Европейская правда"

Детали: Зеленский поделился, что основными темами разговора были:

Реклама:

ситуация на поле боя;

роль дронов на этом этапе войны;

оборонные потребности Украины относительно беспилотников различных типов.

"Говорили и об усилении украинской ПВО и перспективы предоставления дополнительных систем противовоздушной обороны, в частности в сотрудничестве с другими странами", – добавил президент.

Также в этот же день Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и с министром обороны Германии, на встречах речь шла о дальнейшей работе Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Обсуждения на встрече в четверг на "Рамштайн" были сосредоточены на дальнейшей поддержке Украины, что привело к заключению дорожных карт для дальнейшей помощи до 2027 года.