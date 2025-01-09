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В Киеве произошла авария на теплосети: машины оказались в воде

Татьяна ОлейникЧетверг, 9 января 2025, 18:42
В Киеве произошла авария на теплосети: машины оказались в воде
фото - патрульная полиция Киева

В Киеве в районе железнодорожного вокзала перекрывали автомобильное движение из-за аварии тепломагистрали.

Источник: Патрульная полиция Киева, местные телеграмм-каналы

Дословно полиция: В связи с прорывом труб теплосети на перекрестке улиц Жилянской - Симона Петлюры движение транспорта затруднено. На месте патрульные осуществляют регулирование дорожного движения, а соответствующие службы проводят ремонтные работы. Учтите эту информацию при планировании маршрута поездки!"

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Детали: На видео из сети видно, что машины оказались в горячей воде.

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Обновлено в 20:56: В КГГА сообщили, что на пересечении ул. Жилянской и Симона Петлюры продолжаются работы по ликвидации повреждения теплосети.

Теплоснабжение временно отключено в более 230 домах. В течение суток энергетики восстановят услугу всем зданиям, за исключением шести, которые будут обогревать с помощью мобильных передвижных котельных до момента полноценного восстановления подачи тепла.

В результате аварийной ситуации были повреждены здания рядом - помещение хостела (на момент аварии жители отсутствовали) и админздание.

Киевчрезвычайное происшествие
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