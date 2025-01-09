Россияне из артиллерии обстреляли Северск: погибли мужчина и женщина
Четверг, 9 января 2025, 19:16
В четверг российские оккупационные войска обстреляли из ствольной артиллерии город Северск Донецкой области: погибли двое мирных жителей.
Источник: спикер Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь: "9 января в 16:00 оккупационные войска из ствольной артиллерии обстреляли город Северск. В эпицентре поражения оказался частный сектор.
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В результате атаки от полученных травм, несовместимых с жизнью, погибли мужчина 55 лет и 67-летняя женщина. Они жили в соседних домах".
Детали: Обстрелами повреждены два домовладения.
По данному факту прокуратура начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины (Военные преступления, повлекшие гибель человека).