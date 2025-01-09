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Россияне из артиллерии обстреляли Северск: погибли мужчина и женщина

Валентина РоманенкоЧетверг, 9 января 2025, 19:16
Россияне из артиллерии обстреляли Северск: погибли мужчина и женщина
скриншот карты Deep State

В четверг российские оккупационные войска обстреляли из ствольной артиллерии город Северск Донецкой области: погибли двое мирных жителей.

Источник: спикер Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "9 января в 16:00 оккупационные войска из ствольной артиллерии обстреляли город Северск. В эпицентре поражения оказался частный сектор.

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В результате атаки от полученных травм, несовместимых с жизнью, погибли мужчина 55 лет и 67-летняя женщина. Они жили в соседних домах".

Детали: Обстрелами повреждены два домовладения.

По данному факту прокуратура начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины (Военные преступления, повлекшие гибель человека).

Донецкая областьвойна
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