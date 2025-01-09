"Слідство.Інфо": Экс-чиновники Минобороны в сговоре с бизнесменом поставляли некачественную форму и бронежилеты

Журналисты "Слідства.Інфо" выяснили, что экс-чиновник Министерства обороны Украины мог договориться с бизнесменом-выходцем из России и поставить Вооруженным силам Украины десятки тысяч непригодных для боя бронежилетов и некачественную форму.

Источник: расследование "Слідства.Інфо"

Детали: Журналисты "Слідства.Інфо" проверили качество новой зимней куртки, полученной от военного, которому выдали ее в ВСУ. Выяснили, что она из некачественных материалов и очень шуршит, что опасно для военных, которые подкрадываются к врагам.

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На бирке полученной куртки написано "Mimaltemer LTD". Это – болгарская фирма, которая, согласно документам, с которыми ознакомилось "Слідство.Інфо", в течение 2022-2023 годов поставила в украинскую армию почти 50 тысяч таких курток и брюк. Это стоило 8,5 миллионов евро украинскому бюджету.

В судебном реестре расследователи нашли несколько документов по бронежилетам, которые поставляла "Mimaltemer LTD". Их поставили около 80 тысяч единиц. Но впоследствии, когда бронежилеты уже отправили украинским бойцам, экспертизы, которые правоохранители провели во время официального расследования, обнаружили, что те непригодны для боевых условий.

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Согласно документам, с которыми ознакомилось "Слідство.Інфо", эта фирма в 2022 году получила 86,5 миллионов евро, 78 из которых – на бронежилеты и 8,5 – на армейскую форму.

На момент заключения первых сделок с украинским Минобороны весной 2022-го владельцем "Mimaltemer LTD" был Иса Исраилович Мержоев. Он, судя по российским базам данных, имеет действующий паспорт гражданина РФ. Впоследствии фирмой начала владеть его жена.

Именно с ней 13 сентября 2022 года украинское Министерство обороны заключило соглашение на поставку почти 50 000 зимних комплектов одежды.

Зимой 2022-2023 года, когда выполнялся второй контракт на поставку бронежилетов, болгарская компания покупала в Турции бронежилеты примерно по 600 долларов США за единицу: две пластины по 160 долларов и баллистический жилет за 273 доллара. Зато украинское Минобороны покупало эти жилеты по 800 евро.

В одном из судебных постановлений журналисты нашли упоминание, что проведенная во время официального расследования экспертиза бронежилетов показала, что их нельзя использовать в армии. И это нанесло ущерб и бюджету, и обороноспособности Украины.

Расследователи поговорили с экс-руководителем компании "Mimaltemer LTD" Мержоевым. Он сказал, что не слышал никаких претензий относительно поставленных фирмой курток, а бронежилеты, по его словам, были качественными.

Из судебного реестра "Слідство.Інфо" также узнало, что семья Мержоевых много лет находится в дружеских отношениях с чиновником Минобороны, который играл важную роль в поставках бронежилетов и курток.

Журналисты выяснили, что речь идет о Геннадии Вдовиченко, который в 2021 году занимал должность начальника Управления развития вещевого обеспечения Вооруженных сил Украины.

Вдовиченко, судя по объявлению на сайте МВД, сейчас находится в розыске как лицо, скрывающееся от следствия. Его обвиняют сразу по двум статьям – завладение или растрата имущества со злоупотреблением служебным положением, а также за препятствование законной деятельности ВСУ, которая привела к гибели людей или другим тяжелым последствиям. Самое тяжелое наказание по этим статьям предусматривает 15 лет тюрьмы.

Вдовиченко ответил на вопрос "Слідства.Інфо" письменно. Он, как и Мержоев, утверждает, что не имеет никакой информации о куртках сомнительного качества и настаивает на соответствующем качестве бронежилетов.

В ответе "Слідству.Інфо" Вдовиченко также отметил, что выехал из Украины легально и участвует в каждом судебном заседании.

Однако в судебном реестре упоминался не только Вдовиченко, но и должностные лица Минобороны: Вячеслав Шаповалов и Богдан Хмельницкий.

Журналисты предполагают, что именно этих экс-чиновников Минобороны Офис Генпрокурора обвинил в растрате почти двух миллиардов гривен.

В сообщении о передаче дела в ВАКС говорится о том, что экс-чиновники без проверки приняли средства индивидуальной защиты и передали некачественную продукцию на военные склады ВСУ.