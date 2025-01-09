Количество раненых от удара по Запорожью возросло до 122 человек

Из-за атаки КАБами на Запорожье 8 января количество пострадавших возросло до 122.

Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров

Прямая речь: "К сожалению, даже через сутки, растет количество пострадавших из-за российской атаки на Запорожье.

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По состоянию на сейчас за помощью к врачам обратилось 122 человека".

Что предшествовало: 8 января россияне нанесли удар по Запорожью управляемыми авиабомбами, они взорвались вблизи административной части инфраструктурного объекта и проезжей части. Сообщалось о 13 погибших.