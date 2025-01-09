Остин считает, что Путин в отчаянии, и доказательство этому – северные корейцы

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Россия понесла значительные потери в полномасштабной войне против Украины, поэтому лидер РФ Владимир Путин в отчаянии был вынужден привлечь войска Северной Кореи.

Источник: Остин на пресс-конференции после завершения заседания в формате "Рамштайн" в Германии 9 января, сообщает "Европейская правда"

Детали: Остин привел последние оценки США, согласно которым с 2022 года Россия потеряла более 700 тысяч военных в Украине. К "потерям" относятся как погибшие, так и раненые российские военные.

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"Российские потери в Украине сейчас превышают две трети от всей численности российского войска в начале войны, которую выбрал Путин. Только в ноябре 2024 года Россия теряла почти 1500 военных ежедневно", – подчеркнул он.

Шеф Пентагона добавил, что из-за неспособности компенсировать такие потери Россия была вынуждена "набирать людей в тюрьмах и принуждать контрактников" к участию в войне.

"Москва даже повела войска из Северной Кореи в чужую для них войну. Это еще один четкий признак отчаяния Путина. Северокорейские войска потеряли более тысячи человек с тех пор, как они вступили в путинскую войну в декабре прошлого года. Конечно, есть и другие оценки, значительно больше этой", – добавил Остин.

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Британская разведка ранее констатировала, что в 2024 году Россия понесла рекордные потери убитыми и ранеными в войне против Украины, а месяцем наибольших потерь стал декабрь.

По данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, российские потери по состоянию на 9 января превысили 803 тысячи военных.

В начале декабря президент Украины Владимир Зеленский обнародовал данные, что с 24 февраля 2022 года погибли 43 тысячи украинских военных и 370 тысяч были ранены, тогда как российские потери в то время превышали 750 тысяч человек, из которых 198 тысяч убитыми и более 550 тысяч ранеными.