Канада выделила более $300 миллионов на военную помощь Украине

Министр обороны Канады Билл Блэр на заседании "Рамштайн" 9 января объявил о выделении Украине военной помощи на 440 миллионов канадских долларов, что равно более 305 миллионов долларов США.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Минобороны Канады

Детали: В рамках новой помощи Канада направит 200 миллионов канадских долларов на инициативу Чехии по закупке и доставке крупнокалиберных боеприпасов для Украины – в дополнение к уже выделенным 53 миллионам.

Реклама:

Еще 100 миллионов канадских долларов пойдут на закупку беспилотников украинского производства по "датской модели" – инвестициями в военное производство Украины.

30 миллионов канадских долларов потрачены на зимнее снаряжение для украинских военных, а остальные 64 миллиона – на "беспилотные камеры высокого разрешения", уже доставленные в Украину в ноябре-декабре 2024 года.

В Минобороны Канады уточняют, что объявленная помощь – это часть пакетов, которые уже анонсировались ранее: на саммите НАТО 2024 года и в канадском бюджете на 2024 год.

РЕКЛАМА:

Напомним, во время заседания Контактной группы по вопросам помощи Украине, которая проходит на авиабазе "Рамштайн" в Германии 9 января, утвердили дорожные карты по поддержке Украины до 2027 года.

А США объявили о последнем пакете военной помощи администрации Байдена на 500 миллионов долларов.