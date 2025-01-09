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Польша даст Нетаньяху приехать на 80-летие освобождения Аушвица несмотря на ордер МУС

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 9 января 2025, 21:43
Польша даст Нетаньяху приехать на 80-летие освобождения Аушвица несмотря на ордер МУС
Нетаньяху. Фото - JACQUELYN MARTIN/POOL/AFP via Getty Images

Правительство Польши приняло в четверг, 9 января, постановление, в котором гарантировало "свободное и безопасное участие" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в чествовании 80-й годовщины освобождения лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на текст постановления на сайте польского правительства

Детали: Постановление отмечает, что безопасное участие израильских лидеров в торжествах по случаю 80-летия освобождения концлагеря в Освенциме рассматривается "как часть чествования еврейского народа, миллионы дочерей и сыновей которого стали жертвами Холокоста, совершенного Третьим Рейхом".

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В связи с этим "польское правительство заявляет, что обеспечит свободное и безопасное участие высших представителей Израиля в этих торжествах", говорится в документе.

Напомним, в ноябре 2024 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест Беньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за "военные преступления и преступления против человечности" в Газе.

Польша как государство – участник Римского статута МУС обязана арестовать Нетаньяху, если он приедет в страну.

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В Суде заявили, что полагаются на государства-члены в обеспечении выполнения своих решений.

Читайте больше о том, почему ордер МУС на арест премьера Израиля бьет по Украине.

ПольшаИзраильсуд
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