ВАКС приговорил к 15 годам тюрьмы экс-нардепа Крючкова, который сбежал в Монако – ЦПК
Высший антикоррупционный суд назначил 15 лет заключения с конфискацией всего имущества бывшему народному депутату Дмитрию Крючкову по делу об организации им завладения средствами компаний "Черкассыоблэнерго" и "Запорожьеоблэнерго".
Источник: общественная организация "Центр противодействия коррупции" в соцсетях
Детали: Сообщается, что Крючков еще в начале прошлого года выехал за границу и не вернулся. Основанием для выезда стало то, что он имеет пятерых детей.
До этого он выезжал на несколько дней и возвращался, но 15 февраля выехал за границу и уже не вернулся. В заседаниях суда он участвовал по видеосвязи и сообщал, что имеет право на постоянное проживание в Монако.
Также судьи признали виновной сообщницу Крючкова, бывшую исполняющую обязанности председателя правления ПАО "Черкассыоблэнерго" Светлану Кузьминскую. Ей назначили 8 лет лишения свободы с конфискацией половины имущества.
Кроме лишения свободы, суд удовлетворил гражданские иски по делу и применил спецконфискацию:
- 468 млн грн будет взыскано с "Энергосети" и с Крючкова;
- более 27 млн грн Крючков должен уплатить в пользу АО "Одесская ТЭЦ";
- более 21 млн грн Крючков должен уплатить в пользу "Запорожьеоблэнерго";
- 14 млн грн должны уплатить солидарно Крючков и Кузьминская в пользу "Черкассыоблэнерго".
С обвиняемых также взыскали 415 тыс. грн судебных расходов. Приговор вынесли судьи Евгений Крук, Алексей Кравчук и Инна Белоус.
Напомним:
- Ранее "Украинская правда" писала в своем расследовании о компании "Энергосеть", которая скупала долги у "Центрэнерго" и Одесской ТЭЦ через связанные кредиторские компании. Председателем правления ЧАО "Энергосеть" является Дмитрий Крючков, которого участники рынка неофициально связывают с вице-президентом УЕФА Григорием Суркисом, представители которого входили в руководящие органы компании "Энергосети".
- По версии обвинения, в 2014-2015 годах должностные лица частной компании завладели средствами, которые должны были поступить в ПАО "Черкассыоблэнерго", ПАО "Запорожьеоблэнерго". Суть схемы сводилась к тому, что потребители электричества платили деньги не напрямую облэнерго, а доплачивали еще и фирме-посреднику "Энергосеть", которую контролировал Крючков.
- Общие убытки энергоснабжающим компаниям составляют более 1,5 млрд грн, из которых в ходе досудебного расследования возмещено более 315 млн гривен. Также ВАКС рассматривает еще одно дело, в котором Крючков проходит как обвиняемый. В нем говорится о недополученных доходах ПАО "Запорожьеоблэнерго" и ГП "Энергорынок" на более 346 млн грн.
- В ноябре 2018 года прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры обнародовали подозрение Крючкову.
- В марте 2019 года журналисты программы "Схемы" опубликовали записи телефонных разговоров бизнесмена Дмитрия Крючкова, братьев Суркисов и ближайшего соратника президента Петра Порошенко Игоря Кононенко, которые свидетельствуют о причастности последнего к аферам в энергетике.
- Крючков утверждал, что ближайшее окружение президента Петра Порошенко курировало сделки в энергетическом комплексе и получало от этого значительную часть прибыли.