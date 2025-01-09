ВАКС приговорил к 15 годам тюрьмы экс-нардепа Крючкова, который сбежал в Монако – ЦПК

Высший антикоррупционный суд назначил 15 лет заключения с конфискацией всего имущества бывшему народному депутату Дмитрию Крючкову по делу об организации им завладения средствами компаний "Черкассыоблэнерго" и "Запорожьеоблэнерго".

Источник: общественная организация "Центр противодействия коррупции" в соцсетях

Детали: Сообщается, что Крючков еще в начале прошлого года выехал за границу и не вернулся. Основанием для выезда стало то, что он имеет пятерых детей.

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До этого он выезжал на несколько дней и возвращался, но 15 февраля выехал за границу и уже не вернулся. В заседаниях суда он участвовал по видеосвязи и сообщал, что имеет право на постоянное проживание в Монако.

Также судьи признали виновной сообщницу Крючкова, бывшую исполняющую обязанности председателя правления ПАО "Черкассыоблэнерго" Светлану Кузьминскую. Ей назначили 8 лет лишения свободы с конфискацией половины имущества.

Кроме лишения свободы, суд удовлетворил гражданские иски по делу и применил спецконфискацию:

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468 млн грн будет взыскано с "Энергосети" и с Крючкова;

более 27 млн грн Крючков должен уплатить в пользу АО "Одесская ТЭЦ";

более 21 млн грн Крючков должен уплатить в пользу "Запорожьеоблэнерго";

14 млн грн должны уплатить солидарно Крючков и Кузьминская в пользу "Черкассыоблэнерго".

С обвиняемых также взыскали 415 тыс. грн судебных расходов. Приговор вынесли судьи Евгений Крук, Алексей Кравчук и Инна Белоус.

Напомним: