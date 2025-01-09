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ВАКС приговорил к 15 годам тюрьмы экс-нардепа Крючкова, который сбежал в Монако – ЦПК

Евгений КизиловЧетверг, 9 января 2025, 21:54
ВАКС приговорил к 15 годам тюрьмы экс-нардепа Крючкова, который сбежал в Монако – ЦПК
Фото: Радио Свобода

Высший антикоррупционный суд назначил 15 лет заключения с конфискацией всего имущества бывшему народному депутату Дмитрию Крючкову по делу об организации им завладения средствами компаний "Черкассыоблэнерго" и "Запорожьеоблэнерго".

Источник: общественная организация "Центр противодействия коррупции" в соцсетях

Детали: Сообщается, что Крючков еще в начале прошлого года выехал за границу и не вернулся. Основанием для выезда стало то, что он имеет пятерых детей.

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До этого он выезжал на несколько дней и возвращался, но 15 февраля выехал за границу и уже не вернулся. В заседаниях суда он участвовал по видеосвязи и сообщал, что имеет право на постоянное проживание в Монако.

Также судьи признали виновной сообщницу Крючкова, бывшую исполняющую обязанности председателя правления ПАО "Черкассыоблэнерго" Светлану Кузьминскую. Ей назначили 8 лет лишения свободы с конфискацией половины имущества.

Кроме лишения свободы, суд удовлетворил гражданские иски по делу и применил спецконфискацию:

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  • 468 млн грн будет взыскано с "Энергосети" и с Крючкова;
  • более 27 млн грн Крючков должен уплатить в пользу АО "Одесская ТЭЦ";
  • более 21 млн грн Крючков должен уплатить в пользу "Запорожьеоблэнерго";
  • 14 млн грн должны уплатить солидарно Крючков и Кузьминская в пользу "Черкассыоблэнерго".

С обвиняемых также взыскали 415 тыс. грн судебных расходов. Приговор вынесли судьи Евгений Крук, Алексей Кравчук и Инна Белоус.

Напомним:

  • Ранее "Украинская правда" писала в своем расследовании о компании "Энергосеть", которая скупала долги у "Центрэнерго" и Одесской ТЭЦ через связанные кредиторские компании. Председателем правления ЧАО "Энергосеть" является Дмитрий Крючков, которого участники рынка неофициально связывают с вице-президентом УЕФА Григорием Суркисом, представители которого входили в руководящие органы компании "Энергосети".
  • По версии обвинения, в 2014-2015 годах должностные лица частной компании завладели средствами, которые должны были поступить в ПАО "Черкассыоблэнерго", ПАО "Запорожьеоблэнерго". Суть схемы сводилась к тому, что потребители электричества платили деньги не напрямую облэнерго, а доплачивали еще и фирме-посреднику "Энергосеть", которую контролировал Крючков.
  • Общие убытки энергоснабжающим компаниям составляют более 1,5 млрд грн, из которых в ходе досудебного расследования возмещено более 315 млн гривен. Также ВАКС рассматривает еще одно дело, в котором Крючков проходит как обвиняемый. В нем говорится о недополученных доходах ПАО "Запорожьеоблэнерго" и ГП "Энергорынок" на более 346 млн грн.
  • В ноябре 2018 года прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры обнародовали подозрение Крючкову.
  • В марте 2019 года журналисты программы "Схемы" опубликовали записи телефонных разговоров бизнесмена Дмитрия Крючкова, братьев Суркисов и ближайшего соратника президента Петра Порошенко Игоря Кононенко, которые свидетельствуют о причастности последнего к аферам в энергетике.
  • Крючков утверждал, что ближайшее окружение президента Петра Порошенко курировало сделки в энергетическом комплексе и получало от этого значительную часть прибыли.

Верховная РадакоррупцияэнергетикаАнтикоррупционный суд
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