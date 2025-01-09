Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
⭐️ Пройдите опрос читателей УП ⭐️

Генштаб: На Курском направлении украинские войска отбили 25 атак врага

Татьяна ОлейникЧетверг, 9 января 2025, 22:31
Генштаб: На Курском направлении украинские войска отбили 25 атак врага
фото - генштаб всу

С начала суток 9 января на фронте состоялось 144 боя. Горячее всего на Покровском, Курском и Курахвском направлениях.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00

Дословно: "С начала суток произошло 144 боевых столкновения, противник нанес 38 авиационных ударов, сбросив при этом 53 КАБ, 884 ударов дронами-камикадзе, совершил 4627 обстрелов позиций наших войск".

Реклама:

Детали: На Харьковском направлении наши войска отбили две атаки врага в районах Старицы и Волчанска.

Агрессор совершил восемь атак на наши укрепления на Купянском направлении вблизи Западного, Кучеровки, Новой Кругляковки, Петропавловки и Загрызово.

На Лиманском направлении за день российские войска 17 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Боровская Андреевка, Копанки, Твердохлебово, Макеевка, Грековка и Ивановка.

РЕКЛАМА:

На Северском направлении наши войска отбили одну атаку противника в районе населенного пункта Белогоровка.

На Краматорском направлении враг семь раз атаковал вблизи Часового Яра и Ступочек, все атаки уже отбиты.

На Торецком направлении оккупанты 11 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Торецк, Белая Гора и Щербиновка.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 37 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Барановка, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Зверево, Новый Труд, Покровск, Котлино, Успеновка, Нововасильевка, Новоандреевка и Новоелизаветовка.

Интенсивно атакует противник и на Кураховском направлении. На это время суток насчитывается уже 23 боестолкновения. Атаки наши воины отбивали вблизи Серебряного, Андреевки, Петропавловки, Курахово и Дачного.

На Времовском направлении враг 11 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Янтарное, Константинополь и Разлив.

На Приднепровском направлении враг дважды безуспешно пытался потеснить Силы обороны в районе островов Казацкий и Забич. На Херсон враг сбросил четыре КАБа.

На Курском направлении украинские защитники отражали 25 атак захватчиков, одно боестолкновение еще продолжается. Кроме того враг нанес 19 авиаударов, применив 31 КАБ, совершил 294 артиллерийских обстрела, в том числе 11 – из реактивных систем залпового огня.

ГенштабКурская область войнабоевые действия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Россияне продвинулись возле Великой Новоселки, штурмуют районы населенного пункта – DeepState
На горнолыжном курорте Драгобрат погибла туристка, которая каталась на лыжах
видеоСилы обороны отошли с огнеупорного комбината в Часовом Яру – УП
Трамп запустил мемкоин $TRUMP, вызвав ажиотаж среди трейдеров
Синоптики рассказали, какую погоду ждать 19 января и предупредили о сильном ветре в Киеве
фото, видеоСБУ: Инженер столичного метро создал сеть, которая наводила удары РФ по Киеву и Харьковщине
Все новости...
Генштаб
Генштаб: Самые горячие направления – Кураховское, Покровское и Курское
На фронте произошло 176 боевых столкновений, больше всего на Покровском и Курском направлениях – Генштаб
Россияне в течение суток 38 раз атаковали на Покровском направлении – Генштаб
Последние новости
02:44
Россияне атаковали шесть громад Сумщины, совершили более 40 обстрелов
01:58
Нетаньяху заявил о возможности возобновления боевых действий в Газе
01:10
Количество пострадавших в результате удара по Запорожью возросло до 12
00:52
теннисСвитолина одержала юбилейную победу над соперницами из топ-10 мирового рейтинга
00:20
В Киеве ПВО работала по вражеским БпЛА – Кличко
00:15
Дважды беженка: что следует знать о судьбе художницы Александры Экстер
00:14
Россияне продвинулись возле Великой Новоселки, штурмуют районы населенного пункта – DeepState
23:51
Германия является главной мишенью тарифов Трампа в ЕС – министр
23:41
Станет ли Америка "опять здоровой"? Что Трамп может сделать с медициной США и как это повлияет на нас
23:21
В США призвали к контролю за компанией, основанной людьми из Huawei
Все новости...
Реклама:
Реклама: