Генштаб: На Курском направлении украинские войска отбили 25 атак врага

С начала суток 9 января на фронте состоялось 144 боя. Горячее всего на Покровском, Курском и Курахвском направлениях.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00

Дословно: "С начала суток произошло 144 боевых столкновения, противник нанес 38 авиационных ударов, сбросив при этом 53 КАБ, 884 ударов дронами-камикадзе, совершил 4627 обстрелов позиций наших войск".

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Детали: На Харьковском направлении наши войска отбили две атаки врага в районах Старицы и Волчанска.

Агрессор совершил восемь атак на наши укрепления на Купянском направлении вблизи Западного, Кучеровки, Новой Кругляковки, Петропавловки и Загрызово.

На Лиманском направлении за день российские войска 17 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Боровская Андреевка, Копанки, Твердохлебово, Макеевка, Грековка и Ивановка.

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На Северском направлении наши войска отбили одну атаку противника в районе населенного пункта Белогоровка.

На Краматорском направлении враг семь раз атаковал вблизи Часового Яра и Ступочек, все атаки уже отбиты.

На Торецком направлении оккупанты 11 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Торецк, Белая Гора и Щербиновка.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 37 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Барановка, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Зверево, Новый Труд, Покровск, Котлино, Успеновка, Нововасильевка, Новоандреевка и Новоелизаветовка.

Интенсивно атакует противник и на Кураховском направлении. На это время суток насчитывается уже 23 боестолкновения. Атаки наши воины отбивали вблизи Серебряного, Андреевки, Петропавловки, Курахово и Дачного.

На Времовском направлении враг 11 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Янтарное, Константинополь и Разлив.

На Приднепровском направлении враг дважды безуспешно пытался потеснить Силы обороны в районе островов Казацкий и Забич. На Херсон враг сбросил четыре КАБа.

На Курском направлении украинские защитники отражали 25 атак захватчиков, одно боестолкновение еще продолжается. Кроме того враг нанес 19 авиаударов, применив 31 КАБ, совершил 294 артиллерийских обстрела, в том числе 11 – из реактивных систем залпового огня.