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Трамп хочет ввести пошлины на товары из ЕС

Ольга ГлущенкоСуббота, 1 февраля 2025, 02:10
Трамп хочет ввести пошлины на товары из ЕС
Тамп, фото: фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил о намерениях наложить пошлины на продукцию из стран ЕС.

Источник: Трамп, отвечая на вопрос журналистов в Белом доме, цитирует "Суспільне"

Прямая речь Трампа: "Введу ли я пошлины в отношении ЕС? Вы хотите честный ответ или политический ответ? Безусловно. ЕС ужасно с нами обращался".

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"Они не берут наши автомобили. Они не берут нашу сельскохозяйственную продукцию. Они, по сути, почти ничего не берут. У нас огромный дефицит с ЕС. Поэтому мы сделаем что-то очень существенное по отношению к ЕС".

Детали: Трамп объяснил, что введение пошлины на продукцию из стран ЕС должно позволить США исправить ситуацию с торговым дефицитом.

Напомним: Соединенные Штаты планируют ввести тарифы на импорт из Канады, Китая и Мексики с 1 февраля, как это и анонсировал Дональд Трамп.

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Трамп ранее утверждал, что его администрация введет 25-процентные тарифы на импорт из Мексики и Канады, начиная с 1 февраля, то есть уже завтра.

Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава готова к ответным мерам на тарифы, но предупредил, что страну ждут "трудные времена".

ТрампЕС
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