Армия РФ массированно атаковала Запорожье – ОВА сообщает о более 10 ударах

последствия вражеской одной из атак на Запорожье, иллюстративное фото ОВА

Российская армия нанесла самый массированный удар по Запорожью за последнее время - более 10 ударов.

Источник: Глава Запорожской ОВА Иван Федрров

Прямая речь Федорова: "Враг нанес более 10 ударов по Запорожью. Это самый массовый удар за последнее время".

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Детали: По словам Федорова, последствия массированного удара устанавливаются.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Позже Федоров сообщил, что в результате вражеской атаки получили повреждения частные домовладения - выбиты окна, повреждена крыша.

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В 2:57 Федоров добавил, что, по уточненной информации, россияне направили на город 16 беспилотников.

Прямая речь Федорова: "В результате атаки поврежден объект инфраструктуры, многоэтажный и частные дома. Обесточены более 400 абонентов".