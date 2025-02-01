Армия РФ массированно атаковала Запорожье – ОВА сообщает о более 10 ударах
Суббота, 1 февраля 2025, 02:28
Российская армия нанесла самый массированный удар по Запорожью за последнее время - более 10 ударов.
Источник: Глава Запорожской ОВА Иван Федрров
Прямая речь Федорова: "Враг нанес более 10 ударов по Запорожью. Это самый массовый удар за последнее время".
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Детали: По словам Федорова, последствия массированного удара устанавливаются.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Позже Федоров сообщил, что в результате вражеской атаки получили повреждения частные домовладения - выбиты окна, повреждена крыша.
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В 2:57 Федоров добавил, что, по уточненной информации, россияне направили на город 16 беспилотников.
Прямая речь Федорова: "В результате атаки поврежден объект инфраструктуры, многоэтажный и частные дома. Обесточены более 400 абонентов".