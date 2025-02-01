В Филадельфии разбился легкомоторный самолет, возникли пожары

В США, на северо-востоке Филадельфии, разбился легкомоторный самолет, в результате чего прогремели взрывы и произошли пожары.

Источник: ABC News со ссылкой на официальных лиц

Детали: В пятницу в Филадельфии разбился легкомоторный самолет, после чего произошли взрывы и пожары.

Реклама:

Инцидент произошел возле торгового центра Roosevelt Mall на северо-востоке Филадельфии.

Самолет Learjet 55 разбился около 18:30 (по местному времени - ред.) после вылета из аэропорта на северо-востоке Филадельфии.

РЕКЛАМА:

После аварии возник большой пожар, который вызвал большой резонанс, загорелись транспортные средства.

По данным полиции, на борту разбившегося самолета было два человека. Также полиция сообщает, что есть раненые на земле.