В Филадельфии разбился легкомоторный самолет, возникли пожары
Суббота, 1 февраля 2025, 03:16
В США, на северо-востоке Филадельфии, разбился легкомоторный самолет, в результате чего прогремели взрывы и произошли пожары.
Источник: ABC News со ссылкой на официальных лиц
Детали: В пятницу в Филадельфии разбился легкомоторный самолет, после чего произошли взрывы и пожары.
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Инцидент произошел возле торгового центра Roosevelt Mall на северо-востоке Филадельфии.
Самолет Learjet 55 разбился около 18:30 (по местному времени - ред.) после вылета из аэропорта на северо-востоке Филадельфии.
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После аварии возник большой пожар, который вызвал большой резонанс, загорелись транспортные средства.
По данным полиции, на борту разбившегося самолета было два человека. Также полиция сообщает, что есть раненые на земле.