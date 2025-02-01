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В Филадельфии разбился легкомоторный самолет, возникли пожары

Ольга ГлущенкоСуббота, 1 февраля 2025, 03:16
В Филадельфии разбился легкомоторный самолет, возникли пожары
фото: @st4ced_up/X

В США, на северо-востоке Филадельфии, разбился легкомоторный самолет, в результате чего прогремели взрывы и произошли пожары.

Источник: ABC News со ссылкой на официальных лиц

Детали: В пятницу в Филадельфии разбился легкомоторный самолет, после чего произошли взрывы и пожары.

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Инцидент произошел возле торгового центра Roosevelt Mall на северо-востоке Филадельфии.

Самолет Learjet 55 разбился около 18:30 (по местному времени - ред.) после вылета из аэропорта на северо-востоке Филадельфии.

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После аварии возник большой пожар, который вызвал большой резонанс, загорелись транспортные средства.

По данным полиции, на борту разбившегося самолета было два человека. Также полиция сообщает, что есть раненые на земле.

СШАавиа
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