На общину Сумщины россияне за день сбросили 30 мин – ОВА

В течение прошлого дня россияне совершили 40 обстрелов приграничья Сумской области, на одну из общин сбросили 30 мин и ударили по ней FPV-дронами.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксирован 101 взрыв. Обстрелам подверглись Хотинская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Новослободская, Эсманьская, Шосткинская громады".

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Детали: По Краснопольской громаде осуществлен артиллерийский обстрел, были сброс ВОГ с БПпЛА, удар FPV-дроном – 4 взрыва. В результате обстрела поврежден частный дом и автомобиль.

На Шосткинскую общину состоялась атака БпЛА, в результате чего повреждены частный дом и автомобиль.

По Великописаревской общине враг бил из минометов, артиллерии и сбросил ВОГ с БпЛА – 24 взрыва.

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В Путивльской громаде был один взрыв в результате удара FPV-дроном.

На Миропольскую общину россияне сбросили 30 мин. Также зафиксировано 12 взрывов из-за ударов FPV-дронами.

По Хотинской общине враг нанес удары FPV-дронами и сбросил ВОГ с БпЛА – 6 взрывов.

По Есманьской громаде тоже были удары FPV-дронами и минометный обстрел, 20 взрывов.

В Новослободской громаде зафиксировали 2 взрыва из-за атаки FPV-дронами.