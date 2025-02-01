Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов УП

В Киеве и ряде областей – воздушная тревога из-за угрозы баллистики

Ольга ГлущенкоСуббота, 1 февраля 2025, 05:38
В Киеве и ряде областей – воздушная тревога из-за угрозы баллистики
воздушная тревога, иллюстративная фотография: Getty Images

Утром 1 февраля в Киеве и ряде областей была объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистики.

Источник: Воздушные силы, КГВА

Детали: В 5:33 ВС сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока, в областях, где объявлена ​​воздушная тревога.

Реклама:

В то же время КГВА отметила, что в Киеве воздушная тревога объявлена ​​из-за угрозы применения врагом баллистических ракет.

Киеввоздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Трамп хочет ввести пошлины на товары из ЕС
Трамп заявил, что они с Путиным могут сделать что-то "значительное" для прекращения войны России в Украине
В Румынских горах ищут пятерых украинцев, от которых 20 дней нет вестей
У Трампа заявили, что тарифы на импорт из Канады и Китая заработают с 1 февраля
Слова Буданова и разглашение гостайны: СБУ открыла уголовное производство
Некачественное планирование, утечки информации: Минобороны назвало причины увольнения Безруковой
Все новости...
Киев
На Киевщине ПВО работала по российским БпЛА
Кличко заявил, что обломки БпЛА повредили квартиру в Киеве, в КГВА говорят – не подтвердилось
Кличко заявил о давлении со стороны правоохранителей: Обыски останавливают работу и деморализуют сотрудников
Последние новости
05:38
В Киеве и ряде областей – воздушная тревога из-за угрозы баллистики
05:10
фото, видеоФедоров показал последствия массированной атаки на Запорожье
04:18
На общину Сумщины россияне за день сбросили 30 мин – ОВА
03:16
видеоВ Филадельфии разбился легкомоторный самолет, возникли пожары
02:28
Обновлено, видеоАрмия РФ массированно атаковала Запорожье – ОВА сообщает о более 10 ударах
02:10
Трамп хочет ввести пошлины на товары из ЕС
01:50
Суд Италии снова обязал вернуть группу мигрантов, отправленных в Албанию
01:08
На Киевщине ПВО работала по российским БпЛА
00:52
В Одессе снова прогремели мощные взрывы
00:34
Трамп заявил, что они с Путиным могут сделать что-то "значительное" для прекращения войны России в Украине
Все новости...
Реклама:
Реклама: