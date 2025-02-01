В Киеве и ряде областей – воздушная тревога из-за угрозы баллистики
Суббота, 1 февраля 2025, 05:38
Утром 1 февраля в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистики.
Источник: Воздушные силы, КГВА
Детали: В 5:33 ВС сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока, в областях, где объявлена воздушная тревога.
Реклама:
В то же время КГВА отметила, что в Киеве воздушная тревога объявлена из-за угрозы применения врагом баллистических ракет.