В Киеве и ряде областей – воздушная тревога из-за угрозы баллистики

Утром 1 февраля в Киеве и ряде областей была объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистики.

Источник: Воздушные силы, КГВА

Детали: В 5:33 ВС сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока, в областях, где объявлена ​​воздушная тревога.

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В то же время КГВА отметила, что в Киеве воздушная тревога объявлена ​​из-за угрозы применения врагом баллистических ракет.