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Генштаб обновил данные о потерях врага: минус еще 1430 окупантов

Ольга ГлущенкоСуббота, 1 февраля 2025, 08:06
Генштаб обновил данные о потерях врага: минус еще 1430 окупантов
Фото: "Север.Реалии"

За прошедшие сутки российская армия в войне против Украины потеряла еще 1430 военных и 9 танков.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.02.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 839040 (+1430) человек,
  • танков ‒ 9902 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 20653 (+22) ед,
  • артиллерийских систем – 22493 (+48) ед,
  • РСЗО – 1266 (+1) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 23694 (+121) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 35629 (+77) ед,
  • специальной техники – 3727 (+1) ед.

потери в войнероссийско-украинская войнаРосcия
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