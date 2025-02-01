Генштаб обновил данные о потерях врага: минус еще 1430 окупантов
Суббота, 1 февраля 2025, 08:06
За прошедшие сутки российская армия в войне против Украины потеряла еще 1430 военных и 9 танков.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.02.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 839040 (+1430) человек,
- танков ‒ 9902 (+9) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 20653 (+22) ед,
- артиллерийских систем – 22493 (+48) ед,
- РСЗО – 1266 (+1) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 23694 (+121) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 35629 (+77) ед,
- специальной техники – 3727 (+1) ед.