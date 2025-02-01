Авиакатастрофа в Филадельфии: в медицинском самолете находилось 6 человек, в том числе ребенок

Медицинский транспортный самолет, который упал на дома в окрестностях Филадельфии примерно через 30 секунд после взлета, перевозил больного ребенка, его мать и еще четырех человек сообщили официальные лица.

Источник: "Голос Америки"

Детали: Сообщается, что все шестеро на борту самолета были из Мексики. Девочку лечили в Филадельфии из-за состояния, которое угрожало ее жизни, и после лечения ее транспортировали домой в Мексику.

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Мексиканская компания Jet Rescue Air Ambulance, которой принадлежал самолет, сообщила, что в нем было шесть человек, все они остаются пропавшими без вести.

"Сейчас мы не можем подтвердить, что кто-то выжил", - говорится в заявлении компании.

По данным Федеральной авиационной администрации (FAA), самолет Learjet 55 вылетел из северо-восточного аэропорта города и направлялся в национальный аэропорт Спрингфилд-Бренсон в Миссури.

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Авария произошла менее чем в 3 милях (4,8 километра) от аэропорта Северо-Восточной Филадельфии, который в основном обслуживает бизнес-джеты и чартерные рейсы. Самолет успел подняться на высоту около 500 метров над землей, прежде чем упасть в густонаселенном районе города.

Падение самолета вызвало пожар, который охватил пламенем несколько домов.

По состоянию на 23.00 местного времени чиновники штата и города не могли подтвердить, сколько людей могло погибнуть на земле после того, как самолет врезался в густонаселенную часть города.

Шесть человек, которые находились на земле во время аварии, госпитализировали. Трое пострадавших остаются в больнице, а еще троих отпустили.

Президент США Дональд Трамп написал на платформе социальных сетей Truth Social, что было "так грустно" видеть аварию. "Потеряно больше невинных душ, - сказал он, - Наши люди полностью вовлечены".

В FAA заявили, что расследованием будет руководить Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB), который собирает информацию о катастрофе.