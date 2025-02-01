В Литве считают, что ЕС совершит ошибку, если вернется к закупке российского газа

Спикер парламента Литвы Саулюс Сквернялис считает, что было бы большой ошибкой, если бы ЕС вернулся к закупкам газа у России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Delfi

Прямая речь: "Мне кажется, что все в Европе поняли - есть альтернативы, поэтому возвращаться к старому было бы большой ошибкой, когда знаешь, что это могло бы стать орудием шантажа, так мы снова укрепляли бы военную промышленность в России, которая сегодня и без того работает на полную мощность".

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