В Литве считают, что ЕС совершит ошибку, если вернется к закупке российского газа
Суббота, 1 февраля 2025, 10:03
Спикер парламента Литвы Саулюс Сквернялис считает, что было бы большой ошибкой, если бы ЕС вернулся к закупкам газа у России.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Delfi
Прямая речь: "Мне кажется, что все в Европе поняли - есть альтернативы, поэтому возвращаться к старому было бы большой ошибкой, когда знаешь, что это могло бы стать орудием шантажа, так мы снова укрепляли бы военную промышленность в России, которая сегодня и без того работает на полную мощность".
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Что предшествовало:
- По данным издания FT, европейские чиновники начали обсуждать идею возможности возвращения к закупкам газа у России в рамках потенциального урегулирования войны в Украине.
- В то же время министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас заявил, что страна не рассматривает возобновление закупок российского газа.