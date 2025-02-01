Латвия передаст Украине новую партию дронов

В понедельник, 3 февраля, в посольстве Украины в Латвии в Риге состоится мероприятие, на котором чиновники объявят об отправке ВСУ партии из 100 дронов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Delfi

Детали: В мероприятии примут участие министр иностранных дел Байба Браже, посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол, а также руководитель благотворительного фонда "Ziedot.lv" Рута Диманта.

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Предполагается, что также состоится показательная демонстрация, во время которой в воздух на небольшую высоту будет поднят один из дронов.

Благотворительный проект по закупке дронов для вооруженных сил Украины - общественная инициатива, в ходе которой продолжается сбор финансовых средств на платформе "Ziedot.lv".

Авторы инициативы на портале "Ziedot.lv" подчеркивают, что украинские военные остро нуждаются в разного рода беспилотниках – FPV-дронах, разведывательных и атакующих беспилотниках.

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