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Латвия передаст Украине новую партию дронов

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловСуббота, 1 февраля 2025, 10:20
Латвия передаст Украине новую партию дронов
Фото: Getty Images

В понедельник, 3 февраля, в посольстве Украины в Латвии в Риге состоится мероприятие, на котором чиновники объявят об отправке ВСУ партии из 100 дронов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Delfi

Детали: В мероприятии примут участие министр иностранных дел Байба Браже, посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол, а также руководитель благотворительного фонда "Ziedot.lv" Рута Диманта.

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 Предполагается, что также состоится показательная демонстрация, во время которой в воздух на небольшую высоту будет поднят один из дронов.

Благотворительный проект по закупке дронов для вооруженных сил Украины - общественная инициатива, в ходе которой продолжается сбор финансовых средств на платформе "Ziedot.lv".

Авторы инициативы на портале "Ziedot.lv" подчеркивают, что украинские военные остро нуждаются в разного рода беспилотниках – FPV-дронах, разведывательных и атакующих беспилотниках.

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Что предшествовало:

  • Недавно сообщалось, что финская компания представит беспилотник Steel Eagle увеличенного радиуса действия, который был разработан для Украины совместно с украинскими специалистами.
  • В начале января писали, что Великобритания совместно с союзниками по НАТО передаст Украине 30 тысяч новых беспилотников.

ЛатвияУкраинабеспилотникивойна
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