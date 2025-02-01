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Удар РФ по многоэтажке в Сумах 30 января: количество погибших возросло до 10

Станислав ПогориловСуббота, 1 февраля 2025, 10:31
Удар РФ по многоэтажке в Сумах 30 января: количество погибших возросло до 10
фото - гсчс сумской области

Количество погибших в результате российского авиаудара по многоэтажке в городе Сумы 30 января возросло до 10, еще 16 человек пострадали.

Источник: Сумская областная прокуратура в Telegram

Дословно: "В больнице умерла 76-летняя женщина, которая получила ранения в результате атаки врага по многоэтажке в г. Сумы 30 января 2025 года".

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Детали: В прокуратуре напомнили, что тогда потерпевшую зажало плитами, спасатели ее деблокировали и передали медикам, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Таким образом, от вражеской атаки всего погибло 10 человек.

Что предшествовало:

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  • Ночью 30 января российский беспилотник попал в многоэтажку в Сумах.
  • По состоянию на вечер 30 января сообщали о 9 погибших.

Сумывойна
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