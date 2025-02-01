Удар РФ по многоэтажке в Сумах 30 января: количество погибших возросло до 10
Суббота, 1 февраля 2025, 10:31
Количество погибших в результате российского авиаудара по многоэтажке в городе Сумы 30 января возросло до 10, еще 16 человек пострадали.
Источник: Сумская областная прокуратура в Telegram
Дословно: "В больнице умерла 76-летняя женщина, которая получила ранения в результате атаки врага по многоэтажке в г. Сумы 30 января 2025 года".
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Детали: В прокуратуре напомнили, что тогда потерпевшую зажало плитами, спасатели ее деблокировали и передали медикам, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.
Таким образом, от вражеской атаки всего погибло 10 человек.
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