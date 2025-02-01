Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Поддержи нас, чтобы мы без ограничений могли продолжать работу – присоединяйся к Клубу УП!
Поддержи работу журналистов УП

Синоптики рассказали, какую погоду ждать в воскресенье

Станислав ПогориловСуббота, 1 февраля 2025, 14:14
Синоптики рассказали, какую погоду ждать в воскресенье
Фото: Getty Images

В воскресенье, 2 февраля синоптики прогнозируют в Украине облачную погоду с прояснениями, температура днем может достигать до 5° тепла, ночью, от 3° мороза до 2° тепла.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно: "Облачно с прояснениями. Ночью в восточных и юго-восточных областях, днем в западных и юго-западных областях небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица; на остальной территории без существенных осадков".

Реклама:
 

Детали: Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла, на юге 3-8° тепла; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем около 0°.

По прогнозам, в Киеве ночью около 0°, днем 2 - 4° тепла.

погодаУкраинапогода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновлено, фото, видеоУдар россиян по жилому дому в Полтаве: погибли 7 человек, 14 пострадавших
фотоВ Киеве задержали агента РФ из Львова, которая планировала теракт возле здания СБУ
обновленоНа Полтавщине неизвестный застрелил сотрудника ТЦК, его задержали
Во всех областях отменили экстренные отключения света
В ГУР ответили Фицо, который обвинил "Грузинский легион" в причастности к протестам
Авиакатастрофа в Филадельфии: в медицинском самолете находилось 6 человек, в том числе ребенок
Все новости...
погода
В Украине будет царить тепло, местами пройдут дожди
Февраль принесет Украине похолодание
Январь в Украине закончится с +10°, на юге до +17°
Последние новости
15:28
Комбинированный удар по Украине 1 февраля: ПВО уничтожила 56 ударных БпЛА, есть поражения балистикой
15:05
Болезни матери во время беременности не влияют на развитие аутизма у ребенка – исследование
14:52
обновлено, фото, видеоУдар россиян по жилому дому в Полтаве: погибли 7 человек, 14 пострадавших
14:50
Молдова поставила в Приднестровье первую партию газа
14:43
Спецпосланник Трампа заявил, что США имеют "хороший, надежный план" по окончанию войны в Украине
14:29
Ученые рассказали, действительно ли человеческое тело полностью обновляется каждые 7 лет
14:14
инфографикаСиноптики рассказали, какую погоду ждать в воскресенье
13:54
В Одессе в морозилке нашли тело годовалого ребенка: полиция расследует умышленное убийство
13:44
Индия отменила пошлину на некоторые запчасти для смартфонов, чтобы поддержать Apple и Xiaomi
13:36
4-кратный победитель Дакара попал в аварию: его ввели в искусственную кому
Все новости...
Реклама:
Реклама: