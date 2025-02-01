Синоптики рассказали, какую погоду ждать в воскресенье

В воскресенье, 2 февраля синоптики прогнозируют в Украине облачную погоду с прояснениями, температура днем может достигать до 5° тепла, ночью, от 3° мороза до 2° тепла.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно: "Облачно с прояснениями. Ночью в восточных и юго-восточных областях, днем в западных и юго-западных областях небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица; на остальной территории без существенных осадков".

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Детали: Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла, на юге 3-8° тепла; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем около 0°.

По прогнозам, в Киеве ночью около 0°, днем 2 - 4° тепла.