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Комбинированный удар по Украине 1 февраля: ПВО уничтожила 56 ударных БпЛА, есть поражения балистикой

Станислав ПогориловСуббота, 1 февраля 2025, 15:28
Комбинированный удар по Украине 1 февраля: ПВО уничтожила 56 ударных БпЛА, есть поражения балистикой
инфографика командования воздушных сил

В ночь на 1 февраля 2025 года российские оккупанты осуществили комбинированный удар по Украине ракетами различных типов воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов. По предварительным данным было сбито 56 ударных БпЛА различных типов, еще 61 БпЛА не достиг целей, есть поражения ракетами, которые заходят на цель по баллистической траектории.

Источник: командование Воздушных сил в Telegram

Детали: Сообщается, что в целом радиотехническими войсками Воздушных сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 165-х воздушных целей противника:7 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 (районы пусков - ВОТ АР Крым, Воронежская обл., РФ);

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  • 7 крылатых ракет "Искандер-К" (районы пусков - ВОТ АР Крым, ВОТ Донецкой обл.);
  • 8 крылатых ракет Х-22/32 с самолетов Ту-22М3;
  • 4 крылатые ракеты "Калибр" (с носителей из акватории Черного моря);
  • 8 крылатых ракет Х-101/Х-55см со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс;
  • 10 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 с самолетов тактической авиации (район пусков - Воронежская обл., РФ);
  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-31П (из акватории Черного моря);
  • 123 ударных БпЛА Shahed/дронов-имитаторов различных типов (районы пусков - Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск, РФ, Чауда ТОТ АР Крым).

Воздушники сообщили, что по предварительным данным сбито 56 ударных БпЛА Shahed/дроны-имитаторы различных типов, еще 61 БпЛА не достиг целей (локационно потеряны).

Часть вражеских крылатых ракет была уничтожена противовоздушной обороной.

Значительная часть ракет, из-за активного противодействия Сил обороны - не достигла своих целей. Однако есть и поражения, в частности ракетами, которые заходят на цель по баллистической траектории. "Подробную информацию о вражеских ракетах пока не обнародуем", - отметили в воздушных силах.

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К отражению воздушного нападения РФ привлекались зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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