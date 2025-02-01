МИД Норвегии подтвердил, что его дипломаты попали под российский обстрел в Одессе
Суббота, 1 февраля 2025, 15:57
Министерство иностранных дел Норвегии подтвердило заявление президента Владимира Зеленского о том, что норвежские дипломаты попали под обстрел в Одессе вечером 31 января. Сейчас они находятся в безопасности.
Источник: норвежский МИД сказал в комментарии информагентству NTB, сообщает "Европейская правда"
Дословно: "Мы можем подтвердить, что сегодня (31 января. - Ред.) вечером в Одессе произошло крупное нападение на район, где находились норвежские сотрудники посольства. Они находятся в безопасности", - говорится в комментарии ведомстве.
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Предыстория:
- Вечером 31 января Россия ударила баллистическими ракетами по центру Одессы, повредив около 15 памятников культурного наследия.
- По последним данным, в результате российской атаки пострадали семь человек. Президент Владимир Зеленский говорил, что среди людей, которые были в эпицентре удара, были "норвежские дипломатические представители".
- В декабре 2024 года во время российской ракетной атаки на Киев были повреждены посольства ряда стран.