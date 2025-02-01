МИД Норвегии подтвердил, что его дипломаты попали под российский обстрел в Одессе

Министерство иностранных дел Норвегии подтвердило заявление президента Владимира Зеленского о том, что норвежские дипломаты попали под обстрел в Одессе вечером 31 января. Сейчас они находятся в безопасности.

Источник: норвежский МИД сказал в комментарии информагентству NTB, сообщает "Европейская правда"

Дословно: "Мы можем подтвердить, что сегодня (31 января. - Ред.) вечером в Одессе произошло крупное нападение на район, где находились норвежские сотрудники посольства. Они находятся в безопасности", - говорится в комментарии ведомстве.

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